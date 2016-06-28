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حملة للتبرع بالدم لمواجهة الحالات الطارئة فى بورسعيد

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حملة للتبرع بالدم لمواجهة الحالات الطارئة فى بورسعيد حملة للتبرع بالدم لمواجهة الحالات الطارئة فى بورسعيد
أعلنت مديرية الشئون الصحية والسكان عن حملة للتبرع بالدم، مساء اليوم الثلاثاء، أمام مسجد الشاطئ بطرح البحر تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

ومن جانبه أكد الدكتور عادل تعيلب وكيل وزارة مديرية الشئون الصحية ببورسعيد أنه سوف يتابع الحملة بالتنسيق مع الدكتورة سمر عبد العزيز مدير بنك الدم لزيادة أرصدة مخزون الدم لمواجهة الحالات الطارئة.

وناشد تعيلب الراغبين فى التبرع التوجه إلى أماكن تمركز سيارات الحملة التى يشرف عليها فريق من الأطباء المتميزين للكشف على المتبرعين للتأكد من سلامتهم قبل التبرع بالدم.


>إحالة العاملين بالتنظيم والإدارة الهندسية بحى الشرق ببورسعيد للنيابة الإدارية

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