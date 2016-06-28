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قوافل بيطرية وإرشادية بـ 8 قرى فى المنيا

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قوافل بيطرية وإرشادية بـ 8 قرى فى المنيا قوافل بيطرية وإرشادية بـ 8 قرى فى المنيا
أعلنت مديرية الطب البيطرى بالمنيا عن تنظيم عددًا من القوافل العلاجية البيطرية والارشادية، تستمر حتى غدًا الأربعاء، والتى تستهدف 8 قرى على مستوى 4 مراكز بالمحافظة.

وقالت دكتورة امل العسيلى مدير مديرية الطب البيطرى، إن القوافل العلاجية سيتم تنظيمها وفقاً لبرنامج زمنى محدد حيث بدأت بقرية تلة بالمنيا وقرية الطيبة بسمالوط وقرية ابو جرج ببنى مزار يليها قريتى بنى غنى بسمالوط وشلقام ببنى مزار فى اليوم الثانى وتختم القوافل اعمالها بقرى العمودين بسمالوط ومنبال بمطاى والجرنوس ببنى مزار.

واضافت أن القوافل شاملة كافة التحصينات اللازمة والرش والعلاج الجماعى والترقيم والتسجيل ،لافتة إلى أن الندوات الارشادية تكون فى اليوم السابق على موعد القافلة.

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