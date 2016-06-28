الجمعية العلمية الطلابية بطب المنوفية تدرب 650 شخصا على الإسعافات الأولية

نظمت الجمعية العلمية الطلابية بكلية طب المنوفية ولجنة التعليم الطبى تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، والدكتور أحمد جمال عميد الكلية، وبإشراف الدكتور محمود قورة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة مجموعة من الدورات التدريبية فى مجال الإسعافات الأولية فى حالات الحوادث والأمراض التى تحتاج إلى إسعاف سريع.

من جانبه، أشار محمد الجزار الطالب بالفرقة الخامسة والمسئول عن تنفيذ الدورات أن الهدف منها هو نشر ثقافة الإسعافات الأولية بين كل فئات المجتمع من طلبة المدارس والجامعات ومواطني المحافظة وتدريبهم علي الإسعاف السريع لإنقاذ حياة المريض في حالات السكتة الدماغية و السكتة القلبية (توقف القلب) حتى وصول الإسعاف ونقله للمستشفى.

شارك فى التدريب المتطوعين من الجمعية العلمية على كيفية توعية الفئات المختلفة بمهارات الإسعافات الأولية، وقام بتدريبهم الدكتور محمد الأبيض.

كما تم تدريب 150 من طلاب مدرسة المساعى المشكورة للتعليم الأساسى على المهارات المختلفة للإسعافات الأولية، وتدريب 500 شخص بمحطة قطار شبين الكوم القديمة من كل الفئات من عوّام الناس والموظفين والطلبة وعمّال المحطة، شارك فى التدريب والتنظيم من طلاب الكلية خالد بلابل وعمرو حمّاد ومروة الطهطاوى و سارة محمد.

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