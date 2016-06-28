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مركز معلومات مجلس الوزراء ينفي منع الاعتكاف في العشر الأواخر

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مركز معلومات مجلس الوزراء ينفي منع الاعتكاف في العشر الأواخر مركز معلومات مجلس الوزراء ينفي منع الاعتكاف في العشر الأواخر

28 يونيو 2016 | 11:57 صباحاً

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء،  اليوم الثلاثاء، ما أثير من أنباء تُفيد بقيام وزارة الأوقاف بإلغاء الاعتكاف في المساجد خلال شهر رمضان، بعد التواصل بين المركز بالتواصل ووزارة الأوقاف والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً.
> وأكدت الوزارة  أنها لم ولن تمنع الاعتكاف في العشرة الأواخر من شهر رمضان الكريم، وأنها كانت تستعد لإعداد أماكن مساجد الاعتكاف وصلوات التراويح والتهجد والعيد منذ 6 أشهر حتى تكون المساجد واحة للأمن والأمان والطمأنينة ويؤدي المسلمين عباداتهم بكل راحة.
> وأوضحت الوزارة أنها وضعت بعض الضوابط والشروط للاعتكاف بالمساجد من أجل تنظيم إقامته فالاعتكاف يكون في المسجد الجامع لا في الزوايا ولا في المصليات، مشددة على ضرورة أن يكون الاعتكاف تحت إشراف إمام من أئمة الأوقاف أو واعظ من وعاظ الأزهر الشريف أو خطيب لديه تصريح من وزارة الأوقاف لم يسبق إلغاؤه، وأن يكون المكان مناسبًا من الناحية الصحية ومن حيث التهوية وخدمة المعتكفين.
> وأكدت على أهمية أن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافيًا وذلك عن طريق تسليم المعتكف لبطاقة الرقم القومي منعاً للمندسين على أهالي الحي، مشيرة إلى أنه تم تخصيص ألف مسجد جامع على مستوى الجمهورية للاعتكاف.

عاجل 2016-06-28

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