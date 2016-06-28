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تأجيل دعوى زيادة نفقة نجل توفيق عكاشة للتحرى عن دخله لجلسة 20 سبتمبر

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تأجيل دعوى زيادة نفقة نجل توفيق عكاشة للتحرى عن دخله لجلسة 20 سبتمبر تأجيل دعوى زيادة نفقة نجل توفيق عكاشة للتحرى عن دخله لجلسة 20 سبتمبر
أجلت محكمة أسرة مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من رضا الكرداوى طليقة النائب البرلمانى السابق توفيق عكاشة، والتى تطالب فيها بزيادة نفقة نجلها يوسف، إلى جلسة 20 سبتمبر المقبل، لحين ورود التحرى عن دخل عكاشة.

وحضرت طليقة توفيق عكاشة جلسة اليوم، وطالبت بالتحرى عن دخل طليقها، وتعجبت من طلب عكاشة بتخفيض نفقة ابنه بحجة تعسره ماديا، فى حين توكيله لـ4 محامين للدفاع عنه، وطالبت بإلزامه بتقديم شهادة الفقر التى تعهد بتقديمها مرارا وتكرارا.

يذكر أن رضا الكرداوى طليقة توفيق عكاشة قد أقامت مايقرب من 18 دعوى قضائية ضده، وتحصلت على حكمين متتاليين بحبسه لمدة شهرا، لامتناعه عن سداد نفقة نجله والمقدرة بـ7000 جنيه شهريا و2000 كأجر مسكن.


>اليوم.. نظر دعوى نفقة نجل توفيق عكاشة للإطلاع على المستندات
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