مصرع فلاح وإصابة 4 آخرين أثناء تنقيبهم عن الأثار بأسيوط

مراسل «ONA»:

لقي فلاح مصرعه اليوم الثلاثاء، وأصيب 4 آخرين أثناء تنقيبهم عن الأثار ببقرية “قصير النيل” التباعة لمركز القوصية بأسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا اليوم من مركز شرطة القوصية، يفيد باستقبال مستشفى القوصية المركزي، ” ا . م . م” 30 سنة فلاح، جثه هامدة، و كل من :”م . ن . م” 30 سنة، فلاح مصاب بحالة اختناق، و”ح . و . ع” 46 سنة، فلاح مصاب باشتباه نزيف داخلي بالمخ وحالة اختناق، و ،”ع . ع . م” 28 سنة، مصاب بحالة اختناق، و”ط . م . م” 21 سنة، مصاب بكدمات وسحجات بالرأس والقدمين والبطن وحالة اختناق، تم تحويلهم لمستشفي أسيوط الجامعي .

انتقلت قوات الشرطة، وضباط المباحث، لمحل إقامتهم الكائن، بقصير شرق النيل دائرة المركز، وبسؤال كل من ” م . م . س” 59 سنة فلاح، والد أحد المصابين والمتوفي ، و”م . ع . م” 45 سنة، مقيمان ذات الناحية، أقروا بقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار، بقطعة أرض بجوار الجبل الشرقي، درب جبلي، مما أدى إلي سقوط جزء من صخرة فى الجبل.

تم تحرير المحضر اللازم، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق واتخاذ ما يلزم.