القوات العراقية تحبط هجوما بسيارات مفخخة وانتحاريين من(داعش) بصحراء كربلاء

أحبطت القوات العراقية هجوما بسيارات مفخخة وانتحاريين من تنظيم (داعش) الإرهابى اليوم الثلاثاء، على موقع قيادة عمليات الفرات الأوسط المتمثلة بالفوج الأول لواء 16 الفرقة الرابعة شرطة اتحادية فى صحراء كربلاء باتجاه منطقة النخيب شرق الأنبار.

وقال مصدر عسكرى إن الهجوم الإرهابى نفذته مجموعة إرهابية مكونة من 12 شخصاً كانوا و3 سيارات مفخخة، إضافة إلى ارتداء الإرهابيين لأحزمة ناسفة وحملهم أسلحة متوسطة وخفيفة وقنابل يدوية.

وأشار إلى أنه تم صد الهجوم من قبل القوات العراقية بعد وصول تعزيزات عسكرية، ومنع الإرهابيين من اختراق الخطوط الدفاعية لموقع القوات قيد الإنشاء فى صحراء كربلاء، وفجرت السيارات المفخخة دون وقوع خسائر فى صفوف القوات العراقية.

>