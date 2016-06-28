وزير الخارجية السعودى: حزب الله لا يعمل لمصلحة لبنان بل لصالح إيران

قال عادل الجبيروزير الخارجية السعودى، إن حزب الله لا يعمل لمصلحة لبنان بل لمصلحة إيران، مؤكدا أن حزب الله وإيران يرفضان انتخاب رئيس جمهورية فى لبنان، كما أن حزب الله هو المتسبب فى حدوث حالة من الفراغ السياسى فى لبنان.

وعن سوريا، أكد عادل الجبير فى مؤتمر صحفى مع نظيره الفرنسى، أن موقف المملكة العربية السعودية من بشار الأسد ونظامه لم ولن يتغير وأن الحل فى سوريا إما سياسى أو عسكرى بدون بشار الأسد، مقدرا المواقف الإيجابية لفرنسا الداعمة لجهودهم فى المنطقة.

اتهام رفعت الاسد عم الرئيس السورى فى باريس فى قضية حيازة املاك