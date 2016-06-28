ضبط 27 ألف قطعة سلاح عيار 9 ملم إسرائيلية الصنع فى السودان

تمكنت قوة من جهاز الأمن والمخابرات السودانية بولاية كسلا السودانية الثلاثاء من ضبط كمية مقدرة من الذخيرة بلغت 27 ألف قطعة عيار 9 ملم إسرائيلية الصنع، تقدر قيمتها بأكثر من مليون جنيه، تم ضبطها فى إحدى المناطق بمحلية ريفى غرب كسلا بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا ".

ويذكر أن وزير الخارجية السودانية إبراهيم غندور قد نفى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مشيرا إلى أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل مرتبط بمبادرة السلام العربية التى اقترحتها السعودية عام 2002 وتدعو إلى حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة على حدود 1967 وعاصمتها القدس .

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