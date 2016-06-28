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مصرع شخص فى خصومة ثأرية بقرية مير فى أسيوط

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مصرع شخص فى خصومة ثأرية بقرية مير فى أسيوط مصرع شخص فى خصومة ثأرية بقرية مير فى أسيوط
لقى شخص مصرعه فى تجدد خصومة ثأرية بين عائلتى قطب وخليفة بقرية مير بالقوصية فى أسيوط.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ من مستشفى القوصية المركزى بوصول "م.ا.خ" 18 سنة ينتمى لعائلة خليفة إبراهيم عامل مقيم مير دائرة المركز جثة هامدة، أثر إصابته بطلقات نارية بالبطن والرقبة والذراع اليمنى.

وبانتقال ضباط مباحث المركز وسؤال والده "ا.خ.ا" 57 سنة فلاح مقيم ذات الناحية اتهم "و.د.ع" 21 سنة فلاح مقيم ذات الناحية ينتمى لعائلة عبد الله قطب بإحداث إصابة نجله التى نتج عنها مقتله بسبب خصومة ثأرية بين العائلتين مقيدة برقم لسنة 2014م.

وبتكثيف الإجراءات تمكن ضباط المباحث المركز من القبض على المتهم وبحوزته بندقية بلجيكى وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة والسلاح هو ذاته المستخدم، وجارٍ تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

جدير بالذكر أن الخصومة بدأت بتاريخ 21/7/2014 بمقتل شقيق المتهم "ط.د.ع" 20 سنة حاصل على ثانوية ينتمى لعائلة عبد الله قطب واتهم فى مقتله "م.ا.خ" 30 سنة فلاح ينتمى لعائلة خليفة إبراهيم.

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مصر 365