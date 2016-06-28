دراسة: زيت السمسم يمنح المرأة بشرة متألقة ويقاوم حروق الشمس

أكدت دراسة حديثة فعالية استخدام زيت السمسم على الوجه للمساعدة فى الوقاية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة لأشعة الشمس من إتلاف الجلد.

وأوضحت الدراسة أن زيت السمسم يساعد فى الشفاء من حروق الشمس المتكررة الناجم عن كثرة التعرض للأشعة الفوق بنفسجية، فضلا عن علاج الطفح الجلدى لدى الأطفال ومنع جفاف الجلد.

كما يسهم استخدام زيت السمسم - والذى يحتوى على خصائص مضادة للالتهابات ومضاد للبكتيريا والفطريات المفيدة - فى إزالة البثور المتواجدة على سطح البشرة فضلا عن منع تطور الرؤوس السوداء.

ويعمل زيت السمسم على تحسين الدورة الدموية إلى جانب أهميته ودوره فى جلسات التدليك فى تعزيز كفاءة عمل الدورة الدموية والشعيرات الدموية.

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