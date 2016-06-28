قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل والد طفل مريض على معبر "إيرز"

أفاد مركز حقوقى فلسطينى بأن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت مواطنا فلسطينيا على معبر "إيرز" الحدودى شمال قطاع غزة، كان يرافق ابنه فى رحلة علاج فى أحد المستشفيات الإسرائيلية .

وذكر "مركز الميزان لحقوق الإنسان"، فى بيان صحفى اليوم، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأربعاء الماضى المواطن كمال الحاج (41 عاما) من سكان مدينة غزة، بعد عودته من رحلة علاج كان يرافق فيها طفله يوسف (عامان ونصف) فى الداخل.

وأضاف المركز أن قوات الاحتلال تواصل استغلال سيطرتها وتحكمها الفعال والمطلق فى المعابر بقطاع غزة، وتستخدمها كمصيدة لاعتقال الفلسطينيين وابتزازهم.

وأكد أن استمرار حرمان المرضى من سكان القطاع من الوصول إلى المستشفيات برفض منحهم تصاريح مرور أو المماطلة فى إصدار التصاريح أو اعتقالهم هم أو مرافقيهم انتهاك لقواعد القانون الدولى الإنسانى واتفاقية جنيف الرابعة التى تلزم سلطات الاحتلال بتقديم العلاج الطبى للمرضى والرعاية فى المستشفى وفقا لما تقتضيه حالتهم الصحية، وذلك بقدر مماثل لما يقدم لمواطنى الدولة نفسها.

وطالب المركز الحقوقي، المجتمع الدولى بالتحرك لضمان احترام قواعد القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان خاصة والعمل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة ويشكل جريمة عقاب جماعى.

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