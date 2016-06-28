"دبي باركس آند ريزورتس" تدعم إنشاء منتزه "6 فلاجز" في السعودية

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله" أعلنت شركة "دبي باركس آند ريزورتس" تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة اللازمة لتشييد منتزه " 6 فلاجز" الترفيهي في المملكة العربية السعودية، وذلك بوصف الشركة المالكة الحصرية لتمثيل شركة " 6 فلاجز" العالمية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت إدارة "دبي باركس آند ريزورتس" أن هذه الخطوة تعكس حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تقديم كافة أشكال الدعم للدول العربية الشقيقة في تنفيذ خططها التنموية الطموحة وضمن شتى مساراتها، وتوجيهات سموه المستمرة بمشاركة التجارب الناجحة والخبرات التي حققتها دولة الإمارات في مسيرتها التنموية والحضارية وضمن مختلف المجالات.

وتُعدُّ "6 فلاجز" أكبر مجموعة منتزهات ترفيهية في العالم وتشغِّل 18 منتزها ترفيهيا ومدينة ألعاب في أميركا الشمالية، وبلغ عدد زوارها 29 مليوناً خلال العام الماضي بإجمالي عائدات #1.8# مليار دولار.

وتأتي خطة إطلاق "6 فلاجز" في المملكة العربية السعودية جزءاً من "رؤية السعودية 2030" الهادفة إلى تحسين جودة الحياة في المملكة من خلال العمل على تنويع الأنشطة الاقتصادية وتوفير سبل الرفاهية والترفيه للمواطنين والمقيمين والزوار، إذ من المنتظر أن تسهم "6 فلاجز " في المملكة في تعزيز مفهوم الترفيه في منطقة الشرق الأوسط ودعم صناعة المنتزهات الترفيهية بوصفها واحدة من الأنشطة السياحية والاقتصادية الحديثة التي تلعب دوراً مؤثراً في تنويع مصادر الدخل.

وبهذه المناسبة، قال رائد كاجور النعيمي، الرئيس التنفيذي لـ"دبي باركس آند ريزورتس": "عملنا على تطوير مجموعة من المفاهيم الجديدة التي تُقدَّم لأول مرة ضمن منتزهات عالمية المستوى. ونحن نفخر في ’دبي باركس آند ريزورتس‘ بالدور الذي سنلعبه في تأسيس وبناء هذه الصناعة في أسواق المنطقة، إذ نهدف للقيام بدور ريادي في هذا القطاع بنخبة من أبرز الكفاءات والخبرات العالمية المتخصصة".

وكانت "دبي باركس آند ريزورتس" قد أعلنت عن إنشاء منتزه "6 فلاجز دبي" والمقرر افتتاحه في الربع الأخير من عام 2019، حيث أوضحت الشركة أنها بصدد إنجاز التصاميم النهائية للمنتزه الذي من المتوقَّع بدء أعماله الإنشائية خلال أيام، ليصبح بذلك رابع المنتزهات الترفيهية التي تنفذها "دبي باركس آند ريزورتس" إضافة للمنتزهات الثلاث التي ستفتتحها الشركة في وقت لاحق من العام الجاري.

يُذكر أن "دبي باركس آند ريزورتس" تعمل على المساهمة في ترسيخ صناعة الترفيه في أسواق المنطقة وتسعى للتوسع في إنشاء المنتزهات الترفيهية والاستفادة من فرص النمو المستقبلية في الأسواق الخارجية.