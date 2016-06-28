مرور دبي تدعو إلى عدم التوقف العشوائي أمام المساجد

دعا العقيد سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي السائقين إلى تجنب الوقوف العشوائي أمام المساجد خلال أداء صلاتي التراويح وقيام الليل. مشيراً إلى رصد حالات من مجموعة من المصلين قاموا بالوقوف خلف المركبات بشكل غير صحيح، وإغلاق مسرب بالكامل، وآخرين قاموا بإيقاف مركباتهم في عرض المخرج من دون أي اهتمام بأن المخرج يستخدمه الجميع وليس المصلين فقط، والجلوس بالساعات داخل المسجد للتعبّد من دون مراعاة حقوق الآخرين، فضلاً عن الذين يقفون على الأرصفة في تشويه للمنظر العام للإمارة، وغيرها من التصرفات السلبية. الأمر الذي يعطل ومستخدمي الطريق عن استخدام تلك الشوارع وإنجاز أعمالهم والانتظار لوقت طويل أو الاتصال بالشرطة أو ضياع أعماله وهي خيارات صعبة كلها في شهر تسامح.

وقال العقيد سيف المزروعي، إن غلق الطرق أمام المساجد بمركبات المصلين، من الظواهر المؤسفة، والضارة بمصالح مرتادي تلك الطرق، وخاصة إذا كانت تلك المساجد موجودة في مناطق سكنية. موضحاً أن الدوريات المرورية لن تتهاون مع مثل هذه التصرفات التي تعرقل فيها مصالح الآخرين، مؤكداً أن الطريق حق للجميع.

وأشار إلى أنه تم توجيه وتكثيف الدوريات المرورية خلال أوقات الصلاة في رمضان بمحيط المصليات والمساجد، وتشديد الإجراءات الضبطية على قائدي المركبات الذين يرتكبون المخالفات بأنواعها، بهدف تسيير الحركة المرورية في مختلف أرجاء الإمارة.

ودعا الجميع إلى الالتزام والتقيد التام بالأنظمة واللوائح المرورية خلال الشهر الفضيل وتجنب ارتكاب المخالفات الخاصة بالوقوف العشوائي للمركبات أمام المساجد، مؤكداً أن ذلك سيسهم في تهيئة بيئة آمنة، وتوفير فرص الاستمتاع بشعائر شهر رمضان المبارك، بعيداً عن ارتكاب المخالفات وإزعاج الآخرين.

وأشار العقيد سيف المزروعي، إلى أن مرور دبي تسعى إلى توفير كافة سبل الراحة لمستخدمي الطريق في هذا الشهر الفضيل من خلال تنظيم حركة السير، وفك الاختناقات المرورية، وتنظيم مواقف المصليات، وتسهيل عملية حركة دخول وخروج مركبات المصلين، ومساندة الجمهور للوصول إليها والخروج منها وهم في حالة اطمئنان.

ووجه مدير الإدارة العامة للمرور نداءً إلى السائقين وأفراد الجمهور بالتعاون مع رجال الشرطة لما فيه مصلحة المجتمع، مشيراً إلى ضرورة مد جسور التعاون مع أفراد الجمهور، وتشجيعهم لإبلاغ غرفة العمليات، عبر هاتف برنامج كلنا شرطة 8004353 ، عن أي خطأ أو تجاوز للقانون يرتكبه السائقون المخالفون لأنظمة وقوانين السير .