استنفار أمنى باستاد برج العرب قبل لقاء الأهلى وأسيك ميموزا ببطولة أفريقيا

أعلنت الأجهزة الأمنية حالة من الاستنفار الأمنى بمحيط استاد برج العرب بالإسكندرية قبل اللقاء المرتقب بين فريقى الأهلى وأسيك ميموزا الإيفوارى، اليوم الثلاثاء، باستاد برج العرب فى بطولة أفريقيا.

وعززت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها، اليوم، بمحيط الاستاد وتم تأمين المحاور المؤدية لمكان المباراة، فضلاً عن وضع خطط أمنية لتأمين الحفالات التى تقل لاعبى الفريقين ذهاباً وإياباً، وتأمين مقر إقامتهم.

وشددت الأجهزة على التعامل بحسم وقوة مع أية محاولات للخروج عن القانون، أو دخول الاستاد بدون تذاكر.

وكانت وزارة الداخلية، أكدت حرصها على دعم الرياضة وتأمين فعالياتها، ومنع وصول أى شخص غير مصرح له بدخول المباراة إلى الاستاد عدا حاملى تذاكر المباراة، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين المباراة من خلال عدة نطاقات تمتد لتشمل المحيط الخارجى للاستاد لمنع وصول أى شخص غير مصرح له بدخول المباراة عدا حاملى تذاكر المباراة.

وأضافت الوزارة فى بيان لها، أنه تم التنسيق مع إدارة الاستاد على تجهيز المحيط الخارجى للاستاد وكافة بوابات الدخول والمدرجات بكاميرات المراقبة التليفزيونية.

وأهابت وزارة الداخلية بالجماهير- من منطلق الحرص على سلامتهم وحماية المنشآت الرياضية- الالتزام بالتعليمات الأمنية والتعاون مع أجهزة الأمن ومنظمى المباراة حتى تخرج المباراة بالشكل الذى يليق بسمعة الرياضة المصرية.

ـ الداخلية : لن نسمح لغير حاملى التذاكر بدخول مباراة الأهلى وأسيك