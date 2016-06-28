أخبار عاجلة

تعرف على موعد الإعلان التاسع لشقق الإسكان الاجتماعي -
مجلس النواب يقر تطبيق حالة الطوارئ على الإعلام والصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي -
مولر: مباراة الأربعاء كبيرة بين فريقين متصدرين دورياتهم -
«كلوب»: تغلبنا على ستوك سيتي بفضل دروس بورنموث -
«لام»: علينا تجنب مرتدات الريال وعدم تكرار سيناريو آخر مباراة -
«فينالدوم»: هدف «فيرمينو» مذهل -
المؤتمر الصحفي لنادي برشلونة قبل مواجهة يوفنتوس في ربع نهائي دوري الابطال -
جديد التحقيقات في التفجير الإرهابي في الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
أول بلاغ رسمي ضد رئيس دولة عربية يتهمه بالاشتراك في تفجيري كنيسة طنطا والإسكندرية وبيان هام من الخارجية المصرية -
عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

استنفار أمنى باستاد برج العرب قبل لقاء الأهلى وأسيك ميموزا ببطولة أفريقيا

Google+ Print
استنفار أمنى باستاد برج العرب قبل لقاء الأهلى وأسيك ميموزا ببطولة أفريقيا استنفار أمنى باستاد برج العرب قبل لقاء الأهلى وأسيك ميموزا ببطولة أفريقيا
أعلنت الأجهزة الأمنية حالة من الاستنفار الأمنى بمحيط استاد برج العرب بالإسكندرية قبل اللقاء المرتقب بين فريقى الأهلى وأسيك ميموزا الإيفوارى، اليوم الثلاثاء، باستاد برج العرب فى بطولة أفريقيا.

وعززت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها، اليوم، بمحيط الاستاد وتم تأمين المحاور المؤدية لمكان المباراة، فضلاً عن وضع خطط أمنية لتأمين الحفالات التى تقل لاعبى الفريقين ذهاباً وإياباً، وتأمين مقر إقامتهم.

وشددت الأجهزة على التعامل بحسم وقوة مع أية محاولات للخروج عن القانون، أو دخول الاستاد بدون تذاكر.

وكانت وزارة الداخلية، أكدت حرصها على دعم الرياضة وتأمين فعالياتها، ومنع وصول أى شخص غير مصرح له بدخول المباراة إلى الاستاد عدا حاملى تذاكر المباراة، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين المباراة من خلال عدة نطاقات تمتد لتشمل المحيط الخارجى للاستاد لمنع وصول أى شخص غير مصرح له بدخول المباراة عدا حاملى تذاكر المباراة.

وأضافت الوزارة فى بيان لها، أنه تم التنسيق مع إدارة الاستاد على تجهيز المحيط الخارجى للاستاد وكافة بوابات الدخول والمدرجات بكاميرات المراقبة التليفزيونية.

وأهابت وزارة الداخلية بالجماهير- من منطلق الحرص على سلامتهم وحماية المنشآت الرياضية- الالتزام بالتعليمات الأمنية والتعاون مع أجهزة الأمن ومنظمى المباراة حتى تخرج المباراة بالشكل الذى يليق بسمعة الرياضة المصرية.

ـ الداخلية : لن نسمح لغير حاملى التذاكر بدخول مباراة الأهلى وأسيك
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365