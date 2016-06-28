رسميا.. إسرائيل وتركيا توقعان اتفاقية لتطبيع العلاقات من جديد

ذكرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية أن مدير عام وزارة الخارجية دورى جولد وقع رسميا صباح اليوم الثلاثاء على اتفاق المصالحة مع تركيا وذلك فى مبنى وزارة الخارجية الإسرائيلية بالقدس، فى حين وقع من الجانب التركى نائب وزير الخارجية فريدون سينرلولو والذى كان يقود طاقم المفاوضات من الجانب التركى.

وقالت الصحيفة إنه حرص أثناء التوقيع على غياب الصحفيين، حيث كان هناك تواجد إعلاميا متواضعا للغاية لا يرتقى لمستوى الحدث، بعد قطيعة استمرت حوالى 6 سنوات.

وأوضحت الصحيفة أنه من بنود الاتفاق عودة السفيرين من جديد وأن يتم دفع تعويضات قدرها 20 مليون دولار لاقارب الضحايا الاتراك الذين سقطوا فى حادث السفينة مرمرة.

وأشارت الصحيفة إنه من المتوقع أن يتم التصويت على الاتفاق من قبل الكابينت " المجلس الوزارى المصغر" غدا الأربعاء وسط معارضة قوية من قبل وزراء بعد الحكومة من بينهم وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان .

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