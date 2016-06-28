أخبار عاجلة

تعرف على موعد الإعلان التاسع لشقق الإسكان الاجتماعي -
مجلس النواب يقر تطبيق حالة الطوارئ على الإعلام والصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي -
مولر: مباراة الأربعاء كبيرة بين فريقين متصدرين دورياتهم -
«كلوب»: تغلبنا على ستوك سيتي بفضل دروس بورنموث -
«لام»: علينا تجنب مرتدات الريال وعدم تكرار سيناريو آخر مباراة -
«فينالدوم»: هدف «فيرمينو» مذهل -
المؤتمر الصحفي لنادي برشلونة قبل مواجهة يوفنتوس في ربع نهائي دوري الابطال -
جديد التحقيقات في التفجير الإرهابي في الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
أول بلاغ رسمي ضد رئيس دولة عربية يتهمه بالاشتراك في تفجيري كنيسة طنطا والإسكندرية وبيان هام من الخارجية المصرية -
عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الحكومة: لا زيادة فى أسعار تذاكر القطارات خلال إجازة عيد الفطر

Google+ Print
الحكومة: لا زيادة فى أسعار تذاكر القطارات خلال إجازة عيد الفطر الحكومة: لا زيادة فى أسعار تذاكر القطارات خلال إجازة عيد الفطر
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بإضافة زيادة لأسعار تذاكر القطارات المكيفة بنسبة 20% والقطارات العادية بنسبة 10% خلال عيد الفطر المبارك، تواصل المركز مع هيئة سكك حديد والتى نفت صحة هذه الأنباء تماماً.

وأكدت الهيئة أنه لا زيادة فى تذاكر القطارات هذا العام، وذلك تيسيراً على المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك وعدم تحملهم أعباء إضافية فى تذاكر السفر بالقطارات، وأشارت الهيئة إلى أنها قد استعدت لاستقبال عيد الفطر عن طريق الدفع بـ 15 قطاراً إضافياً تضم 50 ألف مقعد إضافة إلى القطارات الأساسية بشكل يومى خلال أيام العيد ذهابا وعودة.

وأضافت هيئة سكك حديد مصر، أنه سيتم توفير 50 ألف مقعد يومى على قطارات الوجه القبلى خلال فترة العيد، وأنه من حق كل مواطن الحصول على 4 تذاكر ببطاقة الرقم القومى، وأضافت الهيئة بأنها اتخذت خطوات مشددة لمراقبة منع بيع التذاكر فى السوق السوداء.

وناشدت المواطنين الإبلاغ فورًا عن أى حالات لبيع التذاكر بطريقة مخالفة، وأكدت الهيئة أنها اتخذت أقصى درجات الاستعداد وجاهزية المعدات وفرق الطوارئ لمواجهة أية طوارئ، وكذلك تم إلغاء اجازات طوائف التشغيل خلال العيد وأنها ستعمل على مدار الساعة, حيث أن أمن وسلامة المواطنين هما الهدف الأول الذى يجب الحفاظ عليه.


>- اليوم.. رئيس الوزراء يرأس اجتماعا لبحث نقل منتجات النفط بالنقل النهرى
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أول بلاغ رسمي ضد رئيس دولة عربية يتهمه بالاشتراك في تفجيري كنيسة طنطا والإسكندرية وبيان هام من الخارجية المصرية

أول بلاغ رسمي ضد رئيس دولة عربية يتهمه بالاشتراك في تفجيري كنيسة طنطا والإسكندرية وبيان هام من الخارجية المصرية

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

وزير الزراعة الألماني يصل القاهرة لبحث التعاون مع مصر

وزير الزراعة الألماني يصل القاهرة لبحث التعاون مع مصر

ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل

ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل