الحكومة: لا زيادة فى أسعار تذاكر القطارات خلال إجازة عيد الفطر

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بإضافة زيادة لأسعار تذاكر القطارات المكيفة بنسبة 20% والقطارات العادية بنسبة 10% خلال عيد الفطر المبارك، تواصل المركز مع هيئة سكك حديد مصر والتى نفت صحة هذه الأنباء تماماً.

وأكدت الهيئة أنه لا زيادة فى أسعار تذاكر القطارات هذا العام، وذلك تيسيراً على المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك وعدم تحملهم أعباء إضافية فى تذاكر السفر بالقطارات، وأشارت الهيئة إلى أنها قد استعدت لاستقبال عيد الفطر عن طريق الدفع بـ 15 قطاراً إضافياً تضم 50 ألف مقعد إضافة إلى القطارات الأساسية بشكل يومى خلال أيام العيد ذهابا وعودة.

وأضافت هيئة سكك حديد مصر، أنه سيتم توفير 50 ألف مقعد يومى على قطارات الوجه القبلى خلال فترة العيد، وأنه من حق كل مواطن الحصول على 4 تذاكر ببطاقة الرقم القومى، وأضافت الهيئة بأنها اتخذت خطوات مشددة لمراقبة منع بيع التذاكر فى السوق السوداء.

وناشدت المواطنين الإبلاغ فورًا عن أى حالات لبيع التذاكر بطريقة مخالفة، وأكدت الهيئة أنها اتخذت أقصى درجات الاستعداد وجاهزية المعدات وفرق الطوارئ لمواجهة أية طوارئ، وكذلك تم إلغاء اجازات طوائف التشغيل خلال العيد وأنها ستعمل على مدار الساعة, حيث أن أمن وسلامة المواطنين هما الهدف الأول الذى يجب الحفاظ عليه.

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