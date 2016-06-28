5 طرق للاستيقاظ مبكرا دون الشعور بالتعب.. اشرب مياه ونام فى هدوء أهمها

رغم التوصيات بأهمية النوم لمدة تتراوح بين 6 و8 ساعات كل ليلة إلا أن العمل وضغوط الحياة لا تجعل الكثيرين يستمتعون بهذه الفترة الزمنية، وهو ما يجعلهم يشعرون بالتعب والإرهاق عند الاستيقاظ.

ويقدم الموقع الأمريكى "لايف هيك" 5 طرق للاستيقاظ مبكرا دون الشعور بالتعب، وهى:

1. تجنب تناول القهوة والمكيفات والشيكولاتة قبل النوم، لأنها تحدث اضطرابات فى الجهاز الهضمى والموصلات العصبية بالمخ، وهو ما يجعل الفرد يشعر بعدم القدرة على النوم طوال الليل.

>2. الهدوء التام فى الغرفة وترتبيها قبل النوم، حيث أكدت بعض الدراسات أن ترتيب الغرفة والهدوء فيها يعطى شعورا بالراحة وتجعل صاحب الغرفة يستغرق فى النوم وهو ما يجعله يستيقظ فى اليوم الثانى دون الشعور بالتعب.

>3. عند الاستيقاظ عليك التركيز على شىء سعيد ومثير لطرد مشاعر التوتر والقلق.

>4. ممارسة الرياضة يوميا فى الصباح لتنشيط جميع أجهزة الجسم وطرد الخمول وتجديد الدم فى الجسم وصوله للمخ بصورة طبيعية وهو ما يزيد من طاقتك.

>5. تناول كوب من الماء قبل الإفطار يساعد على عملية تمثيل غذائى مثالية، وهو ما يجعل الجسم مستيقظا ولا يشعر بالتعب والإرهاق.

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