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الأمين العام للأمم المتحدة يصل إلى غزة

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الأمين العام للأمم المتحدة يصل إلى غزة الأمين العام للأمم المتحدة يصل إلى غزة

بان كي مون

وصل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الثلاثاء إلى قطاع غزة عبر معبر “إيرز” الخاضع للسيطرة الإسرائيلية في زيارة تستمر بضع ساعات.

ومن المقرر أن يزور كي مون مدرسة تابعة للأمم المتحدة بمدينة غزة ومركز إعادة الإعمار، ويعقد اجتماعا مع موظفي الأمم المتحدة العاملين في المنطقة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد زار قطاع غزة مرة واحدة في فبراير عام 2012.

من جهته، طالب نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادي في حركة حماس أحمد بحر الأمم المتحدة بالعمل السريع والجاد لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد على 10 أعوام.

واعتبر بحر، في تصريح صحفي، أن زيارة بان كي مون تأتي في إطار العمل على إعادة مفاوضات التسوية التي تخدم الاحتلال، واحتواء انتفاضة الأقصى، وإخراجه من ورطته نتيجة استمرار وتصاعد الانتفاضة في فلسطين.

واستهجن الصمت الدولي المستمر والمؤسسات الأممية تجاه جريمة استمرار حصار غزة لما يزيد على 10 أعوام، ومحاولة مساواة الضحية بالجلاد، مطالبا بضرورة محاكمة قادة الاحتلال وتقديمهم للمحاكم الدولية على جرائمهم التي ارتكبوها بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة.

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