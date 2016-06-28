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الجيش اللبنانى يوقف 103 سوريين لوجودهم بطريقة غير قانونية

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الجيش اللبنانى يوقف 103 سوريين لوجودهم بطريقة غير قانونية الجيش اللبنانى يوقف 103 سوريين لوجودهم بطريقة غير قانونية
أوقف الجيش اللبنانى 103 سوريين لوجودهم داخل الأراضى اللبنانية بصورة غير مشروعة ، وذلك بعد التفجيرات التى وقعت فى بلدة القاع بالبقاع اللبنانى فجر ومساء أمس.

وذكر بيان صدر عن قيادة الجيش اللبنانى أن وحداته المنتشرة فى مناطق بعلبك شنت فجر اليوم سلسلة عمليات دهم شملت مخيمات النازحين السوريين في: الطيبة، الحمودية، يونين، تل أبيض، الحديدية، دورس.

وضبط بحوزة الموقوفين 9 دراجات نارية وسيارتان من دون أوراق قانونية، كما أوقفت لبنانيين لحيازتهما بندقية من نوع كلاشينكوف ومسدسا حربيا.
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