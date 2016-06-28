رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد يؤدي اليمين أمام السيسي

يؤدي المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد، اليوم الثلاثاء، اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي تمهيدًا لبدأ ممارسة مهام عمله اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

وكان المجلس الأعلى للنيابة للإدارية قد وافق بالإجماع، على ترشيح المستشار علي رزق رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من 1 يوليو 2016، خلفًا لرئيس الهيئة الحالي الذي يكتمل عطاؤه ببلوغ السن القانونية في 30 يونيو 2016.

يذكر، أن المستشار علي رزق من مواليد 9 مارس 1947، بمحافظة القاهرة، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة مايو 1967، حيث عُيِّن بوظيفة مساعد نيابة إدارية عام 1969، وتدرج بالعمل بالنيابة حتى أصبح نائبًا لرئيس الهيئة وشغل كافة الوظائف القضائية بالنيابة الإدارية حتى شغل منصب مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة، وعضوًا بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية اعتبارًا من يوليو 2015.