ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الماشية بالوادي الجديد

مراسل «ONA»:

تمكنت مباحث الوادي الجديد، بقيادة العميد عبد الباسط السمان، مدير إدارة البحث الجنائي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الماشية بواحة باريس وقراها.

تلقى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من العميد عصام مهني، رئيس مباحث المديرية، يفيد القبض على 3 أشخاص، كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا لسرقة الماشية من المزارع والحقول الزراعية بمركز ومدينة باريس.

وردت عدة بلاغات سرقة ماشية من مزارع، وحظائر بمناطق متفرقة بمركز باريس، خاصة في مناطق درب الأربعين، ودوش، لوحدة مباحث قسم شرطة باريس، وتشكلت فرق بحث سرية بقيادة الرائد عمرو أحمد صالح، رئيس مباحث مركز شرطة باريس، أسفرت عن تحديد هوية مرتكبي وقائع السرقة المتكررة.

تم تقنين الإجراءات القانونية، وتشكلت قوة أمنية مكبرة أسفرت عن ضبط 3 أشخاص وهم :”ر. ل ” 38 سنة، ” م. ع. ح ” 26 سنة، ” ف. ز. ل ” 22 سنة وجمعيهم مقيمون مركز منفلوط بأسيوط، أثناء قيادة سيارة نقل رقم ” ي. ج. أ 7834 “، وبحوزتهم 8 رءوس خراف قبل بيعها بعد سرقتها من منطقتي دوش، وقري الاربعين،جنوب واحة باريس.

كشف محضر الواقعة، اعتراف التشكيل العصابي، بتكرار أعمال السرقة، لأكثر من 7 مرات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.