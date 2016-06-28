كوريا الشمالية تنصب مدافع لإطلاق النار السريع من سفنها الحربية

أعلنت مصادر مطلعة في سول، اليوم الثلاثاء، أن القوات البحرية الكورية الشمالية بدأت في تركيب مدافع أمريكية لإطلاق النار السريع من سفن حربية تابعة لها بالقرب من خط الحدود الشمالي في البحر الغربي.

ونقلت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية -في نبأ بثته على موقعها الألكتروني- عن مسئول في الجيش الكوري الجنوبي قوله:” إنه تم رصد مؤشرات تشير إلى استبدال الأسلحة القديمة للسفن الحربية في البحر الغربي بمدافع جاتيلنج الأمريكية وأنه تم تزويد 380 وحدة من السفن الحربية بهذه المدافع”…وأكد أن هذا الأمر من شأنه أن يشكل تهديدا خطيرا بالنسبة للقوات البحرية الكورية الجنوبية في حال حدوث معركة.

وفي الوقت الحالي، تحمل زوارق الدورية لكوريا الشمالية مدافع رشاشة من عيار 30 ملم – حسب يونهاب- .

ويعتقد أن مدفع جاتيلنج الذي تحمله بعض زوارق الدورية لكوريا الشمالية، والذي طورته شركة جنرال إليكتريك الأمريكية مع عيار 12.7 ملم، يمكنه إطلاق ألفي طلقة في الدقيقة الواحدة، ويتراوح مداها الأقصى بين 5 – 6 كيلومترات وقد تحدث أضرارا كبيرة في الأرواح وأجسام السفن الحربية.

وتتابع السلطات العسكرية الكورية الجنوبية والأمريكية كيفية حصول كوريا الشمالية على مدافع جاتيلنج .