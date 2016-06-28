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بالصور.. ضبط تشكيل عصابي استولى على أموال رخص مرورية بالوادي الجديد‎

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المتهمين مع المضبوطات

المتهمين مع المضبوطات

مراسل «ONA»:

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن الوادي الجديد، الثلاثاء، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في بيع رخص السيارات المسحوبة والمرسلة إلى مرور الوادى الجديد عن طريق البريد.

تلقى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد بلاغا من العميد عصام مهني رئيس مباحث المديرية يفيد بأن هناك تشكيلا عصابيا مكونا من موظف ببريد الوادى الجديد خ-ع-أ -40 عام وسائق سيارة أجرة م-ع -37 عام حيث يقوم موظف البريد بفتح الطرود المرسلة لمرور الوادى الجديد والتي تحتوى على الرخص المسحوبة من سائقى السيارات بالوادى الجديد والمرسلة عن طريق البريد ثم يبدأ السائق في التفاوض مع صاحب الرخصة لتسليمها إليه مقابل مبالغ مالية يتم تحديدها من قبل الموظف.

وعلى الفور توجهت حملة مشكلة من مباحث قسم شرطة الخارجة بقيادة الرائد أحمد الدربي مفتش مباحث مركزي الخارجة وباريس الرائد أيمن مجدي المنشاوي رئيس مباحث قسم الخارجة وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم عدد كبير من التراخيص والمبالغ المالية وعدد من الهواتف المحمولة وطرود بريد أخرى لم يتم فتحها وقد تحرر المحضر رقم 3111 جنح الخارجة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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