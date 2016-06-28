بالصور.. 3 تمارين تساعدك على التخلص من دهون منطقة الخصر

تراكم الدهون فى منطقة الخصر من الأخطار الكبيرة التى تسبب أمراض القلب والسرطان، نظرا لتراكم الدهون حول أجهزة الجسم المركزية، والتخلص من هذه الدهون لا يكون بالأمر السهل، ولكن عن طريق التمارين الجادة التى تعمل على حرق الدهون فى هذه المنطقة يمكن الوصول للهدف بسهولة.

ويقدم الموقع الأمريكى "جود هاوس" مجموعة من التمارين الرياضية التى تساعدك على التخلص من دهون الخصر، بالإضافة إلى النظام الغذائى الصحى المتوازن الذى يعمل على عدم اكتساب الدهون الزائدة إليك.

التمرين الأول لشد منطقة الخصر

>يعتمد التمرين الأول على شد منطقة الخصر، وذلك عن طريق الجلوس قرفصاء مع حمل "دامبل" باليدين ثم القيام ورفع اليدين إلى أعلى تجاه اليمين ثم الجلوس مرة ثانية قرفصاء والقيام تجاه اليسار كما هو موضح فى الصورة، ويتم تكرار هذا التمرين 10 مرات.

الجلوس على الأرض مع ثنى الركبتين

>يبدأ التمرين الثانى بالجلوس على الأرض مع ثنى الركبتين والثبات على الكعبين مع ميل الظهر بزاوية 45 درجة، وبحمل "الدامبل" بين اليدين نبدأ فى اتجاه الجزء العلوى ناحية اليمين ثم ناحية اليسار مع ثبات الجزء السفلى، ويتم تكرار هذا التمرين 10 مرات.

النوم على الكوع الأيمن ووضع اليد اليسرى على الخصر

>يبدأ التمرين بالنوم على الكوع الأيمن ووضع اليد اليسرى على الخصر، ثم رفع منطقة الخصر عن الأرض مع فرد الظهر وثنى الركبة اليمنى اتجاه البطن لمدة 10 مرات، ثم القيام بنفس الخطوات على الجانب الآخر.

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