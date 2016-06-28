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تعرف على موعد الإفطار وساعات الصوم فى اليوم الـ23 من رمضان

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تعرف على موعد الإفطار وساعات الصوم فى اليوم الـ23 من رمضان تعرف على موعد الإفطار وساعات الصوم فى اليوم الـ23 من رمضان
ينشر "اليوم السابع" موعد الإفطار والامساك، الثلاثاء، اليوم الثالث والعشرون من شهر رمضان المبارك، وذلك فى محافظة القاهرة، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.

ويصل عدد ساعات الصوم فى اليوم الثالث والعشرون من شهر رمضان المبارك، 15 ساعة و50 دقيقة، ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 7:00 مساءً، كما حددت الإمساكية وقت السحور، والذى يبدأ الساعة 1:10 صباحًا، أما الإمساك فى 2:50، وصلاة الفجر وبدء الصيام فيكون فى الساعة 3:10 صباحا.


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