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لجنة حقوق الانسان بـ"النواب" تزور سجن طرة و4 أقسام شرطة بعد العيد

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لجنة حقوق الانسان بـ"النواب" تزور سجن طرة و4 أقسام شرطة بعد العيد لجنة حقوق الانسان بـ"النواب" تزور سجن طرة و4 أقسام شرطة بعد العيد
أكد النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنهم حصلوا على موافقة من وزارة الداخلية لزيارة عدد من السجون وأقسام الشرطة بعد الطلب الذى تقدمت به اللجنة.

وأضاف مخاليف لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستبدأ الزيارة لمنطقة سجون طرة وقسم شرطة المطرية والخليفة وعين شمس و المرج عقب الانتهاء من إجازة العيد، مشيرا إلى أنهم تلقوا شكاوى بضيق الحجز.


>- وزارة الخارجية: مصر تفوز بعضوية لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

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