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بالفيديو والصور.. مياه الصرف الصناعى تغرق محطة كهرباء ببنى سويف

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بالفيديو والصور.. مياه الصرف الصناعى تغرق محطة كهرباء ببنى سويف بالفيديو والصور.. مياه الصرف الصناعى تغرق محطة كهرباء ببنى سويف
كارثة حقيقية، وقنبلة موقوتة قابلة للانفجار، تهدد حياة الآلاف من أهالى مدينة بنى سويف الجديدة وقرى شرق النيل، ألا وهى محطة كهرباء شرق النيل ببنى سويف، بمنطقة بياض العرب.

المشهد فى محيط محطة كهرباء شرق النيل أشبه بالمخيف، حيث كونت مياه الصرف الصناعى بحيرة مائية تحيط بمحطة الكهرباء من كافة الاتجاهات.

رصد "اليوم السابع" والصور حال محطة كهرباء شرق النيل مع مياه الصرف الصناعى، حيث تظهر أعمدة الضغط العالى والمولدات عائمة داخل بحيرة مياه، تلك الأعمدة التى تآكلت بسبب الملوحة، وسقوط عمود واحد داخل البحيرة المائية كفيل بحدوث كارثة محققة.

وقال المهندس بدوى حزين مدير عام التشغيل والصيانة بقطاع كهرباء بنى سويف، إن المياه أصبحت على مشارف محطة الكهرباء، بعدما أحاطتها من كافة الجوانب، والخطر يتمثل فى حالة سقوط أحد الأبراج بعد تآكل المواد الخرسانية ستتحول المنطقة إلى دمار ليس له حدود.

وأضاف مدير عام التشغيل والصيانة بقطاع كهرباء بنى سويف، أننا نقوم بعملية ترميم مستمرة للكتلة الخرسانية القائم عليها الأبراج لتصمد قليلا أمام عمليات التآكل التى لا تتوقف بسبب ملوحة المياه.

وأشار إلى أن شركة كهرباء الواسطى فرع بنى سويف ناشدت كافة المسئولين لإيجاد حل لتلك المياه والتى تأتى من المصانع الموجودة فى المنطقة الشرقية وتتوقف فى تلك المنطقة المنخفضة.

من جانبهم أكد العاملون بمحطة كهرباء شرق النيل ببنى سويف، أن حياتهم أصبحت فى خطر يومى نتيجة تواجد المياه فى محيط المحطة، مشيرين إلى أن المياه هى نتاج الصرف الصناعى لمصانع المنطقة الصناعية والتى تندفع نحو الغرب فى اتجاه نهر النيل.

من جانبه أكد المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف، أنه قام بزيارة لمنطقة بياض العرب الصناعية للمتابعة الميدانية لتنفيذ الإجراءات الفنية الجارى اتخاذها للسيطرة على تدفق المياه، ومنع تسريبها من أحواض التركيب.

وأكد المحافظ خلال الزيارة حرص الجهاز التنفيذى لإيجاد حل لمشكلة الصرف الصناعى بالمنطقة وإصلاح المنظومة بأكملها من بداية الصرف إلى برك الأكسدة ثم محطة المعالجة إلى الغابة الشجرية، مشددا على استكمال خط الطرد وتركيب طلمبة رفع وتركيب لوحة الكهرباء الخاصة بالتحكم فى الطلمبة.

وأضاف المحافظ فى بيان إعلامى سابق، أنه قام بالاجتماع فى وقت سابق بالمختصين بمشروعات الصرف الصناعى، وتفقد المشكلة على أرض الواقع أكثر من مرة، بهدف إيجاد حل جذرى لهذه المشكلة من خلال اختيار طريقة الحل والخطوات وفق برنامج زمنى محدد لحماية البنية الأساسية بالمنطقة.

محافظة بنى سويف ،مياه الصرف الصناعى ،محطة كهرباء بنى سويف، الغابة الشجرية ببنى سويف (2)
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أعمدة الضغط العالى داخل المياه

محافظة بنى سويف ،مياه الصرف الصناعى ،محطة كهرباء بنى سويف، الغابة الشجرية ببنى سويف (3)
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المنطقة تحولت لبحيرة مياه

محافظة بنى سويف ،مياه الصرف الصناعى ،محطة كهرباء بنى سويف، الغابة الشجرية ببنى سويف (4)
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الخطر يهدد منطقة شرق النيل بأكملها

محافظة بنى سويف ،مياه الصرف الصناعى ،محطة كهرباء بنى سويف، الغابة الشجرية ببنى سويف (5)
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سلوك الضغط العالى تنظر بكارثة

محافظة بنى سويف ،مياه الصرف الصناعى ،محطة كهرباء بنى سويف، الغابة الشجرية ببنى سويف (6)
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تآكل الأعمدة

محافظة بنى سويف ،مياه الصرف الصناعى ،محطة كهرباء بنى سويف، الغابة الشجرية ببنى سويف (7)
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حواجز ترابية لمنع خروج المياه للطريق

محافظة بنى سويف ،مياه الصرف الصناعى ،محطة كهرباء بنى سويف، الغابة الشجرية ببنى سويف (8)
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المياه تحيط بالأعمدة من كافة الجهات

محافظة بنى سويف ،مياه الصرف الصناعى ،محطة كهرباء بنى سويف، الغابة الشجرية ببنى سويف (9)
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تآكل الأعمدة الخرسانية

محافظة بنى سويف ،مياه الصرف الصناعى ،محطة كهرباء بنى سويف، الغابة الشجرية ببنى سويف (10)
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المحطة تهدد حياة المواطنين

محافظة بنى سويف ،مياه الصرف الصناعى ،محطة كهرباء بنى سويف، الغابة الشجرية ببنى سويف (11)
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كارثة حقيقية فى انتظار أهالى بنى سويف


>- بالصور مدينة بنى سويف الجديدة مستنقع إهمال.. طرق متهالكة ومحولات كهرباء مكشوفة وبلاعات الصرف مصيدة للأطفال.. والأهالى: المياه والمواصلات والمحلات العشوائية صداع فى رؤوسنا
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مصر 365

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