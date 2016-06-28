5 نصائح لحماية عينيك من الأتربة وحرارة الشمس

درجة حرارة الصيف الحارة والتعرض للأتربة من العوامل التى تؤثر سلبيا على صحة العينين، وتؤدى إلى الشعور بالحرقة وتورم واحمرار العينين.

وفى هذا الإطار يقدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" بعض النصائح لحماية العينين من حرارة الشمس والأتربة، وتتضمن الآتى:

1. بمجرد تعرض عينيك للأتربة أول شىء يجب القيام به غسل الوجه والعينين بشكل جيد بالماء الفاتر، فهذا سيمنع الأوساخ من دخول عينيك.

2. تجنب فرك العينين التى تعد من الحركات الشائعة الخاطئة عند الشعور بالحكة، وهذا يساعد على منع أى عدوى.

3. تجنب تبادل المناشف الشخصية والمناديل مع الأشخاص المصابين بالتهابات العين المختلفة، وهذا قد يؤدى إلى زيادة انتشار العدوى.

4. الأشخاص الذين يستخدمون العدسات اللاصقة من الأفضل تنظيفها جيدا قبل ارتدائها، وتجنبها عند وجود أتربة لمنع عدوى الأمراض.

5. الاهتمام بارتداء نظارات الشمس، لمنع جفاف العينين نتيجة التعرض للأتربة والشمس.

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