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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالإكراه فى القليوبية

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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالإكراه فى القليوبية ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالإكراه فى القليوبية
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية ومركبات التوك توك بالإكراه تحت تهديد الأسلحة النارية.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شبين القناطر بالواقعة، ودلت تحريات المباحث إلى ورود معلومات إلى اللواء الدكتور أشرف عبدالقادر مدير مباحث القليوبية.

مفادها قيام كل من "مصطفى ص ا " 19 سنه عاطل، "أيمن م ا" وشهرتة سيد سامية 18 سنه عاطل، "كريم ع ا" وشهرتة كريم شدة 33 سنه عاطل، بتكوينهم تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية ومركبات التوك توك بالإكراه تحت تهديد الأسلحة النارية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم سلاح نارى طبنجة معدلة، وطبنجة صوت، 10 طلقة صوت، 2 سلاح أبيض سنجة، وسلاح أبيض خنجر، 3 ماسك، 3 هواتف محمولة، 2 دراجة نارية مبلغ بسرقتهما، وبمناقشة المتهمين المضبوطين اعترفوا بارتكاب عدة وقائع سرقة، كلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهمين المضبوطين للوقوف على حجم نشاطهم الإجرامى.


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