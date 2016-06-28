أخبار عاجلة

تعرف على موعد الإعلان التاسع لشقق الإسكان الاجتماعي -
مجلس النواب يقر تطبيق حالة الطوارئ على الإعلام والصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي -
مولر: مباراة الأربعاء كبيرة بين فريقين متصدرين دورياتهم -
«كلوب»: تغلبنا على ستوك سيتي بفضل دروس بورنموث -
«لام»: علينا تجنب مرتدات الريال وعدم تكرار سيناريو آخر مباراة -
«فينالدوم»: هدف «فيرمينو» مذهل -
المؤتمر الصحفي لنادي برشلونة قبل مواجهة يوفنتوس في ربع نهائي دوري الابطال -
جديد التحقيقات في التفجير الإرهابي في الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
أول بلاغ رسمي ضد رئيس دولة عربية يتهمه بالاشتراك في تفجيري كنيسة طنطا والإسكندرية وبيان هام من الخارجية المصرية -
عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظة مطروح ترفض تعيين خريج بشركة بترول لحصوله على الابتدائية من سوهاج

Google+ Print
محافظة مطروح ترفض تعيين خريج بشركة بترول لحصوله على الابتدائية من سوهاج محافظة مطروح ترفض تعيين خريج بشركة بترول لحصوله على الابتدائية من سوهاج
فيما يمكن وصفه بأنه إهدار للدستور ودولة القانون وانتقاص من حق مواطن مصرى على أرض مصرية، واستمرار لسياسة بعض المسئولين فى التنكيل بالمتفوقين دراسيا، رفضت محافظة مطروح اختيار أحد أوائل المحافظة من خريجى المدارس الصناعية الفنية بمطروح، فى إحدى المسابقات للتعيين بإحدى شركات البترول العاملة فى صحراء مرسى مطروح، بحجة أنه حصل على شهادته الابتدائية من محافظة أخرى.

يقول الطالب محمد عبد الحكيم أحمد محمود، الحاصل على المركز الخامس ضمن أوائل محافظة مطروح فى العام الدراسى 2012 قسم تكنولوجيا البترول بمجموع 523 درجة ( 93.3 %) ، فى شكواه لـ"ليوم السابع"، إنه لم يتم اختياره رغم أنه أعلى تقديرا وأقدم تخرجا من بعض الأسماء الواردة بكشف المعينين، وكان رد التنظيم والإدارة فى مطروح أن سبب استبعادى هو حصولى على الشهادة الابتدائية من سوهاج، رغم أننى حاصل على الإعدادية من مطروح عام 2009 وحاصل على شهادة الدبلوم من مطروح فى عام 2012، ووالدى يعمل موظفا بأوقاف مطروح وكل أسرتى تقيم فى مطروح من سنوات طويلة.

ويكمل محمد عبد الحكم مأساته: فى حال تقدمى لأى وظيفة فى أى محافظة أخرى فى جمهورية العربية بما فيها "سوهاج" التى حصلت منها على الشهادة الابتدائية، هل يضمن لى محافظ مطروح والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ألا تقبل أوراقى لكونى مقيم فى مطروح ومؤهلاتى الدراسية منها؟، لمن أذهب لأحصل على حقوقى التى كفلها لى الدستور والقانون.

ويضيف، أنه تم اختيار 15 طالبا من الحاصلين على الدبلوم الصناعى، قسم بترول من خريجى أعوام 2005 ،2006، 2009، و2015، 2011، 2015 ، وبعضهم لم يتبين موقفه من التجنيد بعد، بينما تقدمت أنا بكل الأوراق المطوبة وشهادة إعفائى نهائيا من التجنيد، وهذه كارثة تستوجب محاسبة كل المسئولين المتورطين فيها.

كانت محافظة مطروح قد أعلنت عن توفير 25 فرصة عمل فى إحدى شركات البترول التى تعمل فى مطروح، وقد بدأ التقديم فى 17 أبريل الماضى فى مديرية التنظيم والإدارة، لخريجى المدارس الصناعية الفنية فى مطروح، من أقسام البترول والكهرباء والميكانيكا والخراطة والبرادة، وقال المحافظ إنه تم تشكيل لجنة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وشركة البترول للاختيار وفق الضوابط القانونية والتنظيمية فى هذا الشأن.


>- ضبط 451 مخالفة وتحصيل 5700 جنيه غرامات فورية خلال حملات مرورية بمطروح

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أول بلاغ رسمي ضد رئيس دولة عربية يتهمه بالاشتراك في تفجيري كنيسة طنطا والإسكندرية وبيان هام من الخارجية المصرية

أول بلاغ رسمي ضد رئيس دولة عربية يتهمه بالاشتراك في تفجيري كنيسة طنطا والإسكندرية وبيان هام من الخارجية المصرية

وزير الزراعة الألماني يصل القاهرة لبحث التعاون مع مصر

وزير الزراعة الألماني يصل القاهرة لبحث التعاون مع مصر

ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل

ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل

ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟

ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟