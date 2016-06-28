محافظة مطروح ترفض تعيين خريج بشركة بترول لحصوله على الابتدائية من سوهاج

فيما يمكن وصفه بأنه إهدار للدستور ودولة القانون وانتقاص من حق مواطن مصرى على أرض مصرية، واستمرار لسياسة بعض المسئولين فى التنكيل بالمتفوقين دراسيا، رفضت محافظة مطروح اختيار أحد أوائل المحافظة من خريجى المدارس الصناعية الفنية بمطروح، فى إحدى المسابقات للتعيين بإحدى شركات البترول العاملة فى صحراء مرسى مطروح، بحجة أنه حصل على شهادته الابتدائية من محافظة أخرى.

يقول الطالب محمد عبد الحكيم أحمد محمود، الحاصل على المركز الخامس ضمن أوائل محافظة مطروح فى العام الدراسى 2012 قسم تكنولوجيا البترول بمجموع 523 درجة ( 93.3 %) ، فى شكواه لـ"ليوم السابع"، إنه لم يتم اختياره رغم أنه أعلى تقديرا وأقدم تخرجا من بعض الأسماء الواردة بكشف المعينين، وكان رد التنظيم والإدارة فى مطروح أن سبب استبعادى هو حصولى على الشهادة الابتدائية من سوهاج، رغم أننى حاصل على الإعدادية من مطروح عام 2009 وحاصل على شهادة الدبلوم من مطروح فى عام 2012، ووالدى يعمل موظفا بأوقاف مطروح وكل أسرتى تقيم فى مطروح من سنوات طويلة.

ويكمل محمد عبد الحكم مأساته: فى حال تقدمى لأى وظيفة فى أى محافظة أخرى فى جمهورية مصر العربية بما فيها "سوهاج" التى حصلت منها على الشهادة الابتدائية، هل يضمن لى محافظ مطروح والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ألا تقبل أوراقى لكونى مقيم فى مطروح ومؤهلاتى الدراسية منها؟، لمن أذهب لأحصل على حقوقى التى كفلها لى الدستور والقانون.

ويضيف، أنه تم اختيار 15 طالبا من الحاصلين على الدبلوم الصناعى، قسم بترول من خريجى أعوام 2005 ،2006، 2009، و2015، 2011، 2015 ، وبعضهم لم يتبين موقفه من التجنيد بعد، بينما تقدمت أنا بكل الأوراق المطوبة وشهادة إعفائى نهائيا من التجنيد، وهذه كارثة تستوجب محاسبة كل المسئولين المتورطين فيها.

كانت محافظة مطروح قد أعلنت عن توفير 25 فرصة عمل فى إحدى شركات البترول التى تعمل فى مطروح، وقد بدأ التقديم فى 17 أبريل الماضى فى مديرية التنظيم والإدارة، لخريجى المدارس الصناعية الفنية فى مطروح، من أقسام البترول والكهرباء والميكانيكا والخراطة والبرادة، وقال المحافظ إنه تم تشكيل لجنة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وشركة البترول للاختيار وفق الضوابط القانونية والتنظيمية فى هذا الشأن.

- ضبط 451 مخالفة وتحصيل 5700 جنيه غرامات فورية خلال حملات مرورية بمطروح