3 آلام فى الوجه تنذرك بمشكلات صحية فى جسمك.. تعرف عليها

يعانى الكثيرون من بعض الآلام فى الوجه، مثل ألم تنميل فى الوجه، أو ألم فى قاع الجمجمة وغيرها، حيث وجد أن وراء كل ألم مشكلة صحية.

وكشف تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا الهندية" أن هناك 3 آلام فى الوجه تشير إلى وجود مشكلة صحية فى الجسم، حيث إن وجود ألم وتنميل فى إحدى جانبى الوجه وألم الرقبة وألم فى قاع الجمجمة، يكون عادة نتيجة بوجود مشكلة صحية فى مكان أبعد من ذلك.. وتتضمن الآلام الآتى:

1. ألم الرأس

2. ألم الرقبة وقاع الجمجمة

3. ألم وتنميل فى الخدين قرب الأنف والفك

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>غالبا ما يشكو البعض من الصداع المزمن فى الجزء العلوى من الرأس إلى جانب تصلب فى قاعدة الجمجمة، ويرجع ذلك إلى "الإجهاد البدنى"، وقد تشمل الأعراض صداعا وتشنجات فى عضلات الرقبة الناتجة عن الجلوس لساعات طويلة أمام شاشات الكمبيوتر، والإجهاد البدنى، كما أن التشنج فى عضلة الرقبة أمر شائع، و يحدث تشنج فى مركز عضلة الرقبة.>ويرجع ذلك إلى تراخى الكتفين، الذى ينتج عن قلة النوم أو النوم فى وضع خاطئ على وسادة خاطئة، والإفراط فى استخدام الجزء العلوى من الجسم أثناء ممارسة التمرينات الرياضية فى الجيم،>فعندما يتم الضغط على العضلات، الرأس والكتفين يتم سحبها إلى الأمام، مما يؤدى إلى تراخى الكتفين، لأن الجهد المستمر لإعادة الرأس إلى مركزها الطبيعى يسبب الألم فى قاعدة الجمجمة، والرقبة والوجه.>وهو نتيجة لألم "التهاب العصب الخامس"، ويرجع ذلك للضغط على الأعصاب داخل الجمجمة، والتصلب المتعدد للأوعية الدموية.

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