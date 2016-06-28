أخبار عاجلة

تعرف على موعد الإعلان التاسع لشقق الإسكان الاجتماعي -
مجلس النواب يقر تطبيق حالة الطوارئ على الإعلام والصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي -
مولر: مباراة الأربعاء كبيرة بين فريقين متصدرين دورياتهم -
«كلوب»: تغلبنا على ستوك سيتي بفضل دروس بورنموث -
«لام»: علينا تجنب مرتدات الريال وعدم تكرار سيناريو آخر مباراة -
«فينالدوم»: هدف «فيرمينو» مذهل -
المؤتمر الصحفي لنادي برشلونة قبل مواجهة يوفنتوس في ربع نهائي دوري الابطال -
جديد التحقيقات في التفجير الإرهابي في الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
أول بلاغ رسمي ضد رئيس دولة عربية يتهمه بالاشتراك في تفجيري كنيسة طنطا والإسكندرية وبيان هام من الخارجية المصرية -
عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

3 آلام فى الوجه تنذرك بمشكلات صحية فى جسمك.. تعرف عليها

Google+ Print
3 آلام فى الوجه تنذرك بمشكلات صحية فى جسمك.. تعرف عليها 3 آلام فى الوجه تنذرك بمشكلات صحية فى جسمك.. تعرف عليها
يعانى الكثيرون من بعض الآلام فى الوجه، مثل ألم تنميل فى الوجه، أو ألم فى قاع الجمجمة وغيرها، حيث وجد أن وراء كل ألم مشكلة صحية.

وكشف تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا الهندية" أن هناك 3 آلام فى الوجه تشير إلى وجود مشكلة صحية فى الجسم، حيث إن وجود ألم وتنميل فى إحدى جانبى الوجه وألم الرقبة وألم فى قاع الجمجمة، يكون عادة نتيجة بوجود مشكلة صحية فى مكان أبعد من ذلك.. وتتضمن الآلام الآتى:

1. ألم الرأس


>غالبا ما يشكو البعض من الصداع المزمن فى الجزء العلوى من الرأس إلى جانب تصلب فى قاعدة الجمجمة، ويرجع ذلك إلى "الإجهاد البدنى"، وقد تشمل الأعراض صداعا وتشنجات فى عضلات الرقبة الناتجة عن الجلوس لساعات طويلة أمام شاشات الكمبيوتر، والإجهاد البدنى، كما أن التشنج فى عضلة الرقبة أمر شائع، و يحدث تشنج فى مركز عضلة الرقبة.

2. ألم الرقبة وقاع الجمجمة


>ويرجع ذلك إلى تراخى الكتفين، الذى ينتج عن قلة النوم أو النوم فى وضع خاطئ على وسادة خاطئة، والإفراط فى استخدام الجزء العلوى من الجسم أثناء ممارسة التمرينات الرياضية فى الجيم،
>فعندما يتم الضغط على العضلات، الرأس والكتفين يتم سحبها إلى الأمام، مما يؤدى إلى تراخى الكتفين، لأن الجهد المستمر لإعادة الرأس إلى مركزها الطبيعى يسبب الألم فى قاعدة الجمجمة، والرقبة والوجه.

3. ألم وتنميل فى الخدين قرب الأنف والفك


>وهو نتيجة لألم "التهاب العصب الخامس"، ويرجع ذلك للضغط على الأعصاب داخل الجمجمة، والتصلب المتعدد للأوعية الدموية.

موضوعات متعلقة..
>


>- دراسة: الشباب المصاب بالصداع النصفى يعانون من نقص فيتامين D

- 6 أطعمة للتغلب على ألم الصداع فى رمضان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365