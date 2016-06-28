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إرتفاع في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

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إرتفاع في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء إرتفاع في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

اليوم ، يتابع عدد كبير من  المواطنين خلال هذه الايام  سعر الذهب اليوم فى والدول العربية لما له تاثير قوى فى الاقتصاد المصرى لدخوله فى البورصة العالمية وكما عودنا حضراتكم بنشر اخر تحديث لاسعار الذهب من خلال شعبة الذهب وتصريحات خبراء الاقتصاد من خلال النشرة الاقتصادية والمقدمة من موقع نجوم مصرية حيث نستعرض سويا سعر الذهب فى مصر والدول العربية واخر المستجدات حيث شهد سعر جرام الذهب خلال الفترة الماضية حالة من الارتفاع بعد الاستقرار النسبى والذى تاثر بشكل كبير بسبب الاحداث الاخيرة وارتفاع اليوم.

وشهد سعر الذهب اليوم فى مصر والدول العربية استقرار وقباتا بعد ما شهدته الدول الاوروبية من ازمات بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى وذلك بعد اهتزاز سعر اليورو واتاحة الفرصة لفرض السيطرة من الورقة الخضراء فى السوق العالمية والتى اثرت بدورها فى زيادة الاسعار على المستوى المحلى والدول العربية .
سعر الذهب اليوم .

وكما تابعنا سويا سعر الدولار اليوم خلال التقرير المقدم من خلال النشرة الاقتصادية نقدم لكم ايضا سعر الذهب فى مصر والدول العربية والذى حقق سعر ومعدل جديد لوصوله الى سعر جديد خلال التعاملات الصباحية فى السوق ومحلات الصاغة ليسجل عيار 21 ويكسر حاجز 400 جنيه خلال تعاملات اليوم .

ونستعرض فى هذا التقرير سعرالذهب اليوم بجميع عيارته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى مصر والدول العربية ومنها سعر الذهب فى الكويت وسعر الذهب فى و سعر الذهب فى الامارات وسعر الذهب فى قطر .كما نستعرض بالتفاصيل كالاتى :

    الذهب فى مصر والأسواق العربية اليوم ( وفقا لآخر التحديثات)سعر الذهب فى مصر اليوم

    – سعر الذهب عيار 24 بـ 461 جنيها.
    – سعر الذهب عيار 21 بـ 403 جنيها.
    – سعر الذهب عيار 18 بـ 345 جنيها.
    -سعر جنيه الذهب بـ 3224 جنيها.
    – سعر أوقية الذهب عالميا بـ 1333 دولارا.

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