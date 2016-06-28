"الجنايات" تنظر غدا تظلم النائب العام الأسبق على منعه من السفر

تنظر الدائرة 20 جنايات الجيزة برئاسة المستشار مجدى أحمد مصطفى، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، غدا الأربعاء، التظلم المقدم من المستشار طلعت عبد الله إبراهيم النائب العام الأسبق، ومساعده حازم محمد محمود صالح، على قرار منعهم من السفر .

عقدت الجلسة الماضية بغرفة المداولة وأرجات المحكمة لجلسة 29 يونيو لضم المفردات .

وفى السياق ذاته أكد محمد عاطف دفاع المستشار طلعت عبد الله، أنه حتى الآن لم يتم ضم القضايا المتعلقة بقرار المنع من السفر، على الرغم من صدور أحكام نهائية فيها.

شهدت الجلسة السابقة لنظر التظلم على قرار المنع من السفر تغيب المستشار طلعت عبد الله عن الحضور.

- تأجيل نظر تظلم النائب العام الأسبق على قرار منعه من السفر لجلسة 29 يونيو