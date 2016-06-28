سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28 يونيو .. توقعات بإنخفاض سعر الدولار فى السوق السوداء

يقوم البنك المركزي اليوم الثلاثاء 28 يونيو، بضخ العطاء الدولاري الدوري للبنوك الرسمية المصرية ، و الذي يقدر بحوالي 120 مليون دولار أمريكي ، حيث قام البنك المركزي دمج 3 من العطاءات الأسبوعية التي كان يتم صرفها للبنوك في عطاء واحد فقط يتم ضخه الى البنوك كل يوم ثلاثاء من كل اسبوع ، و بذلك يصل المبلغ الذي ضخه البنك المركزي المصري الى البنوك العاملة في سوق المال المصري خلال خمسة أشهر فقط ، الى ما يقرب من 33 مليار دولار .

و على الرغم من اختناق الموارد الدولارية للدولة ، يكثف البنك المركزي عمله من أجل ضبط سعر الدولار في سوق المال و محاولة جعل سعر الدولار تحت السيطرة ، و ذلك من خلال ضخ العطاء الدولاري بصفة مستمرة و منتظمة الى البنوك المصرية من أجل سد حاجه التجار و المستوردين الى العملة الخضراء ، كما يعمل البنك المركزي جاهدا على مراقبة شركات الصرافة ، و غلق كل مكتب صرافة يتم اثبات تلاعبه بسعر صرف الدولار مدة تتراوح فيما بين شهر و حتى ثلاثة أشهر ، و قد يصل الأمر الى غلق مكتب الصرافة بشكل نهائي في حال تكرار المخالفة و التلاعب بسعر صرف الدولار .

سعر الدولار



ولهذا فلقد بلغ سعر صرف العملة الخضراء الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، في البنوك 8.8572 جنيه للشراء و8.8794 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو الأوروبى في البنك 9.7465 جنيه للشراء و9.7735 للبيع، بينما استقر سعر الدولار في مكاتب الصرافة و السوق السوداء على سعر 11.10 جنيها ، و من المتوقع أن ينخفض سعر الدولار مع عطاء البنك المركزي الدولاري اليوم الثلاثاء.

شبكةعيونالإخبارية

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