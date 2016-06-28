الدفاع الروسية: 3 اختراقات للهدنة بريف دمشق خلال الساعات الـ 24 الماضية

أعلن مركز المصالحة الروسى فى قاعدة "حميميم" الجوية السورية فى ريف اللاذقية أنه رصد 3 انتهاكات للهدنة فى ريف دمشق خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، عن بيان نشره الموقع الرسمى لوزارة الدفاع الروسية قوله إنه جرى رصد ثلاثة خروقات فى محافظة ريف دمشق خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار، لا يزال ساريا رغم ذلك فى معظم المحافظات السورية.

وأضاف: "خلال الساعات الـ24 الماضية، تم الاتفاق على ترسيخ الهدنة مع ممثلين عن بلدة واحدة فى محافظة حمص، ليبلغ بذلك عدد البلدات والقرى المنضمة إلى عملية المصالحة 165".

>وأشار مركز المصالحة "حميميم"، نقلا عن السكان فى محافظة حلب إلى وصول مسلحين ينتمون إلى تنظيم "جبهة النصرة" إلى مناطق على الحدود السورية التركية وبحوزتهم أسلحة ثقيلة.

>