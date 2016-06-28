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أسر نزل الشباب بالعريش ترفض قرار الإخلاء ويطالبون المحافظ بالتدخل

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أسر نزل الشباب بالعريش ترفض قرار الإخلاء ويطالبون المحافظ بالتدخل أسر نزل الشباب بالعريش ترفض قرار الإخلاء ويطالبون المحافظ بالتدخل
أجمعت الأسر المقيمة بشكل مؤقت فى نزل شباب العريش، وعددهم 15 أسرة، على رفض قرار مديرية الشباب والرياضة إخلاء النزل، وأكد عدد من المقيمين أنه تم تسكينهم قبل شهور بقرار من اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، عقب هدم منازلهم وتدميرها فى مناطق الشيخ زويد ورفح وتعرض عدد منهم لإصابات وبتر أطراف.

وقال "م .ن"، أب يقيم مع أطفاله الثلاثة وزوجته التى تعرضت للإصابة، بعد هدم منزلهم، إن البدائل التى تم اقتراحها عليهم هى مساكن حكومية بجوار كمين أمنى غرب العريش يصعب العيش فيه للخطورة الأمنية، مطالبا بتدخل محافظ شمال سيناء.


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