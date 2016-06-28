برلمان الطلائع بمديرية الشباب والرياضة يزور مستشفى ٥٧٣٥٧ بطنطا

ينظم أعضاء الشعب البرلمانية "شباب وطلائع" اليوم بمديرية الشباب والرياضة بالغربية، زيارة ميدانية إلى مستشفى ٥٧٣٥٧ لعلاج سرطان الأطفال بطنطا.

ويشارك الوفد على الراعى وكيل المديرية للشباب، ومحمد جودة مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى بالمديرية.

وأكد محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، فى تصريحات له أن مبادرة برلمان الشباب والطلائع ليست الأولى ولكن هناك العديد المبادرات المجتمعية المختلفة لجميع الشعب البرلمانية على مستوى ٢٧١ مركز شباب، و٣٩ ناديا رياضيا بالمحافظة.

يأتى ذلك استمرارا لمبادرة الوزارة فى دعم أُطر، ومسارات التعاون مع كافة مؤسسات الدولة تحقيقا للتواصل والمشاركة المجتمعية المنشودة.