الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالا حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء وعلى خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو معتدل وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، أما عن حالة البحر الأحمر فهو مضطرب وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على البحرين المتوسط والأحمر شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبوسمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

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25 3624 3123 2926 3124 3125 3225 3626 3722 3319 3520 3426 3432 3931 3830 4021 3221 3325 3624 3725 3725 3432 3924 3625 3828 3929 4130 4228 3826 3731 3928 4029 37 السلوم 22 32.>مكة المكرمة 32 44 المدينة 32 43 الرياض 31 44 المنامة 34 39 أبوظبى 30 42 الدوحة 35 45 الكويت 34 48 دمشق 17 36 بيروت 23 32 عمان 20 30 القدس 19 30 غزة 25 31 بغداد 30 44 مسقط 33 36 صنعاء 18 32 الخرطوم 28 41 طرابلس 23 36 تونس 22 32 الجزائر 19 31 الرباط 17 26 نواكشوط 23 36.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: الصغرى العظمى أنقرة 16 29 اسطنبول 23 29 إسلام آباد 27 35 نيودلهى 28 34 جاكرتا 24 31 بكين 21 25 كوالالمبور 26 34 طوكيو 18 23 أثينا 24 35 روما 19 29 باريس 12 22 مدريد 17 34 برلين 14 22 لندن 12 18 مونتريال 20 28 موسكو 16 25 نيويورك 22 27 واشنطن 22 30.

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