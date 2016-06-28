الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالا حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء وعلى خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.إعلان - Ads إعلان - Ads
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
>مكة المكرمة 32 44 المدينة 32 43 الرياض 31 44 المنامة 34 39 أبوظبى 30 42 الدوحة 35 45 الكويت 34 48 دمشق 17 36 بيروت 23 32 عمان 20 30 القدس 19 30 غزة 25 31 بغداد 30 44 مسقط 33 36 صنعاء 18 32 الخرطوم 28 41 طرابلس 23 36 تونس 22 32 الجزائر 19 31 الرباط 17 26 نواكشوط 23 36.
موضوعات متعلقة..
>- الأرصاد: انخفاض الحرارة 3 درجات اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو معتدل وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، أما عن حالة البحر الأحمر فهو مضطرب وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على البحرين المتوسط والأحمر شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
القاهرة25 36
الإسكندرية24 31
مطروح23 29
بورسعيد26 31
دمياط24 31
بلطيم25 32
الإسماعيلية25 36
السويس26 37
العريش22 33
نخل19 35
طابا20 34
الطور26 34
مرسى علم32 39
الغردقة31 38
شرم الشيخ30 40
رفح21 32
كاترين21 33
سيوة25 36
المنيا24 37
الفيوم25 37
رأس سدر25 34
أبوسمبل32 39
وسط الدلتا24 36
أسيوط25 38
سوهاج28 39
الأقصر29 41
أسوان30 42
شلاتين28 38
حلايب26 37
الوادى الجديد31 39
قنا28 40
نويبع29 37 السلوم 22 32.
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
>
>مكة المكرمة 32 44 المدينة 32 43 الرياض 31 44 المنامة 34 39 أبوظبى 30 42 الدوحة 35 45 الكويت 34 48 دمشق 17 36 بيروت 23 32 عمان 20 30 القدس 19 30 غزة 25 31 بغداد 30 44 مسقط 33 36 صنعاء 18 32 الخرطوم 28 41 طرابلس 23 36 تونس 22 32 الجزائر 19 31 الرباط 17 26 نواكشوط 23 36.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: الصغرى العظمى أنقرة 16 29 اسطنبول 23 29 إسلام آباد 27 35 نيودلهى 28 34 جاكرتا 24 31 بكين 21 25 كوالالمبور 26 34 طوكيو 18 23 أثينا 24 35 روما 19 29 باريس 12 22 مدريد 17 34 برلين 14 22 لندن 12 18 مونتريال 20 28 موسكو 16 25 نيويورك 22 27 واشنطن 22 30.
موضوعات متعلقة..
>
>- الأرصاد: انخفاض الحرارة 3 درجات اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة