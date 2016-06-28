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تعرف على مواعيد تشغيل قطارات مترو الأنفاق خلال أيام العيد

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تعرف على مواعيد تشغيل قطارات مترو الأنفاق خلال أيام العيد تعرف على مواعيد تشغيل قطارات مترو الأنفاق خلال أيام العيد
أكد مصدر مسئول بشركة مترو الأنفاق، استمرار العمل بمواعيد شهر رمضان طوال أيام عيد الفطر المبارك، بحيث يبدأ تشغيل خطوط المترو 5.30 صباحا ويستمر حتى الثانية من صباح اليوم التالى، بحيث تنتهى آخر رحلة فى محطات النهاية بكل خط الثانية صباحا.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن مترو الأنفاق سيعود لمواعيد التشغيل الطبيعية التى تنتهى فى الواحدة صباحا بعد أجازة عيد الفطر المبارك، بحيث تعود ساعات التشغيل يوميا إلى 20 ساعة، بدلا من ساعات التشغيل الحالية المقدرة بـ21 ساعة.

- بالفيديو والصور.. "اليوم السابع" المجانية تواصل غزو محطات المترو لليوم الثانى
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