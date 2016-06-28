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عقيلة صالح يبحث الأوضاع السياسية فى ليبيا مع وزير خارجية سلطنة عمان

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عقيلة صالح يبحث الأوضاع السياسية فى ليبيا مع وزير خارجية سلطنة عمان عقيلة صالح يبحث الأوضاع السياسية فى ليبيا مع وزير خارجية سلطنة عمان
قال المستشار الإعلامى لرئاسة مجلس النواب الليبى فتحى المريمى، إن رئيس البرلمان عقيلة صالح التقى أمس ووزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوى، بالعاصمة العمانية مسقط.

وأضاف المريمى، فى تصريح الليلة،أن المستشار عقيلة صالح «بحث مع وزير الخارجية العمانى الأوضاع السياسية والعسكرية فى ليبيا وأوجه الاختلاف فى بعض الامور السياسية ومحاربة الارهاب والتطرف وكيفية العمل على حلها من اجل استقرار وامن دولة ليبيا بما يضمن تقدمها وازدهارها فى القريب العاجل» .

وأشار المريمي، إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أكد على أن القبائل فى ليبيا لها دور كبير فى تحقيق ذلك لما لها من اهمية وتأثير فى المجتمع الليبى وذلك بتعاونها مع مجلس النواب من كل الليبيين.

ويرافق عقيلة صالح إلى سلطنة عمان، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ناجى المغربى ورئيس ديوان مجلس النواب عبدالله الفضيل المصرى وعدد من عمد ومشائخ القبائل الليبية بالمنطقة الشرقية.
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مصر 365

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