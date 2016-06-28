3 علامات تدل على نقص فيتامين ب12 من جسمك

• لماذا فيتامين B12 مهم؟

كشف تقرير نشر مؤخرا بالمجلة الأمريكية للتغذية السريرية، أن ما يقرب من 6% من الناس فى سن 60 أو كبار السن فى بريطانيا والولايات المتحدة يعانون من نقص فيتامين B12.>فيتامين B12 مهم لتكوين خلايا الدم الحمراء التى تحمل الأكسجين فى جميع أنحاء الجسم، ويحسن عمل وصحة الأنسجة العصبية، كما أنه يشارك فى إنتاج "المايلين" التى تغطى الأعصاب وتجرى النبضات العصبية.

وفيما يلى أهم 3 علامات على نقص فيتامين B12، وفقا للموقع الطبى الأمريكى “Top10Homeremedies”، وتشمل:

1- التعب وانخفاض الطاقة

2- إحساس بالوخز فى اليدين والقدمين

3- انخفاض ضغط الدم

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>هذا الفيتامين يلعب دورا بارزاً فى عملية التمثيل الغذائى والطاقة، وبالتالى نقصه له تأثير مباشر على مستويات الطاقة والقدرة على التحمل.>يلعب فيتامين B12 دوراً رئيسياً فى الحفاظ على الجهاز العصبى، ويساعد فى تكوين الأعصاب وعلاوة على ذلك، لديه دورا رئيسيا فى مساعدة الأكسجين حتى يصل إلى أجزاء مختلفة من الجسم لكن نقصه يسبب الإحساس بالوخز فى اليدين والقدمين.>نقص فيتامين B12 وحامض الفوليك يمكن أن يسببان فقر الدم، مما قد يؤدى إلى انخفاض ضغط الدم.