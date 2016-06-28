مباحث المرور تضبط شريكة بمكتب تعليم قيادة بتهمة النصب على المواطنين

تمكن ضباط قسم مباحث المرور من ضبط "فاطمة ى م" 39 سنة، شريك بمكتب لتعليم قيادة السيارات، وتبين أنها محكوم عليها فى 3 حكم حبس جزئى "تبديد" بإجمالى حبس سنة و4 شهور، وبحوزتها مبلغ 700 جنيه، والأوراق الترخيصية لـ"سعاد ج م" 42 سنة، أثناء تواجدها بوحدة مرور حلوان، لقيامها بمزاولة أعمال النصب والسمسرة على المترددين على المكتب عملها، عقب إيهامهم بقدرتها على استخراج رخص القيادة من وحدات المرور المختلفة مقابل مبالغ مالية.

وبمواجهتها اعترفت بممارسة أعمال السمسرة والنصب على المواطنين، وقررت أن المبلغ المالى المضبوط بحوزتها من متحصلات نشاطها الإجرامى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16560 لسنة 2016 جنح حلوان، وتولت النيابة العامة التحقيق .

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