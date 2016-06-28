أخبار عاجلة

تعرف على موعد الإعلان التاسع لشقق الإسكان الاجتماعي -
مجلس النواب يقر تطبيق حالة الطوارئ على الإعلام والصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي -
مولر: مباراة الأربعاء كبيرة بين فريقين متصدرين دورياتهم -
«كلوب»: تغلبنا على ستوك سيتي بفضل دروس بورنموث -
«لام»: علينا تجنب مرتدات الريال وعدم تكرار سيناريو آخر مباراة -
«فينالدوم»: هدف «فيرمينو» مذهل -
المؤتمر الصحفي لنادي برشلونة قبل مواجهة يوفنتوس في ربع نهائي دوري الابطال -
جديد التحقيقات في التفجير الإرهابي في الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
أول بلاغ رسمي ضد رئيس دولة عربية يتهمه بالاشتراك في تفجيري كنيسة طنطا والإسكندرية وبيان هام من الخارجية المصرية -
عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مباحث المرور تضبط شريكة بمكتب تعليم قيادة بتهمة النصب على المواطنين

Google+ Print
مباحث المرور تضبط شريكة بمكتب تعليم قيادة بتهمة النصب على المواطنين مباحث المرور تضبط شريكة بمكتب تعليم قيادة بتهمة النصب على المواطنين
تمكن ضباط قسم مباحث المرور من ضبط "فاطمة ى م" 39 سنة، شريك بمكتب لتعليم قيادة السيارات، وتبين أنها محكوم عليها فى 3 حكم حبس جزئى "تبديد" بإجمالى حبس سنة و4 شهور، وبحوزتها مبلغ 700 جنيه، والأوراق الترخيصية لـ"سعاد ج م" 42 سنة، أثناء تواجدها بوحدة مرور حلوان، لقيامها بمزاولة أعمال النصب والسمسرة على المترددين على المكتب عملها، عقب إيهامهم بقدرتها على استخراج رخص القيادة من وحدات المرور المختلفة مقابل مبالغ مالية.

وبمواجهتها اعترفت بممارسة أعمال السمسرة والنصب على المواطنين، وقررت أن المبلغ المالى المضبوط بحوزتها من متحصلات نشاطها الإجرامى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16560 لسنة 2016 جنح حلوان، وتولت النيابة العامة التحقيق .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365