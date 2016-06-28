غدا.. وضع حجر الأساس لمشروع مجمع 57357 لحماية الأطفال من السرطان

فى إطار المشروعات المستمرة التى تحاول من خلالها إنقاذ أطفالنا من مهاجمة الأورام السرطانية لهم، تطلق مستشفى 57357 إشارة البدء بإقامة مجموعة من التوسعات، حيث تنظم المستشفى احتفالية خاصة لوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مجمع 57357 الطبى بالأرض المجاورة للمستشفى، وذلك غدا الأربعاء.

ويقول هشام عبد السلام، المسئول الإعلامى لمستشفى سرطان الأطفال 57357: "يعد المشروع إنجازا طبيا وعلميا وتعليميا كبيرا فى مجال سرطان الأطفال على مستوى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، كما أنه نموذج للتعاون والتنسيق بين المجتمع المدنى والحكومة، حيث يقام المشروع على الأرض المجاورة لمستشفى 57357، والتى تم تخصيصها لصالح المستشفى من رئاسة الوزراء ومحافظة القاهرة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على المسئولية الاجتماعية ودعم مشروعات التنمية التى تهدف للنهوض بالمجتمع".

وأضاف هشام: "نهدف من المجمع الجديد فى زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفى وتعزيز مرافقة وتزويده بأحدث التجهيزات الطبية بما يسمح باستقبال وعلاج عدد أكبر من المرضى، كما يضمن تقديم أرقى الخدمات العلاجية للأطفال المصابين بهذا المرض، والوصول لأعلى نسب شفاء فى مجال سرطان الأطفال.

وأكد "هشام": "يشمل مشروع المجمع الطبى فى مرحلته الأولى إنشاء مبنى مخصص للعيادات الخارجية على مساحة 8500 متر مربع ومركز للعلاج الإشعاعى بالبروتونات، بالإضافة إلى مبنى مخصص لأكاديمية العلوم الطبية، وفى المرحلة الثانية يتم إنشاء مبنى يضم 350 سريرا جديدا ومبنى إداريا ومركزا للحبث العلمى بمساحة 2500 متر مربع".

وسيتم إطلاق إشارة البدء بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس "شريف إسماعيل" وأعضاء مجلس الوزراء وتحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى برئاسة وزيرة التضامن الدكتورة "غادة والى".

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