92 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 5.4 مليون طن خلال يومين

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس شهدت خلال اليومين الماضين بداية من الأحد وحتى أمس الاثنين عبور 92 سفينة من الاتجاهين بحمولة 5.4 مليون طن.

شهدت القناة من اتجاه الشمال عبور 42 سفينة بحمولة 2 مليون و200 ألف طن ومن الجنوب عبرت 50 سفينة بحمولة 3 مليون و200 ألف طن.

وكشفت تقارير رسمية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن يوم الأحد عبرت القناة 45 سفينة بحمولة 2 مليون و900 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين و إن قافلة الشمال شهدت عبور 19 سفينة بحمولة مليون طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات المالطية TRITONبحمولة 155 ألف طن قادمة من اليونان ومتجهة الى الصين، فيما عبرت 26 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و900 ألف طن ، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدنمركية MARGRETE MAERSK بحمولة 200 ألف طن.

كما عبرت قناة السويس أمس الاثنين 47 سفينة بحمولة 2 مليون و500 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور 23 سفينة بحمولة مليون و200 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدنمركية MOGENS MAESK بحمولة 200 ألف طن قادمة من المغرب ومتجهة إلى سنغافورا، وعبرت 24 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و300 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدنمركية MATHILDE MAERSK بحمولة 200 ألف طن.

- عبور 47 سفينة قناة السويس بحمولة 2.5 مليون طن