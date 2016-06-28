بالصور.. أهالى "المهاودة" بالشرقية يشكون تلوث مياه الشرب

يعانى أهالى منطقة المهاودة التابعة لكفر أبو الديب بمحافظة الشرقية، معاناة شديدة، بسبب انقطاع مياه الشرب عن المنطقة منذ 3 أشهر، وقيام الأهالى بشراء مياه الشرب من العربات، وذلك بسبب تقاعس المسئولين عن القيام بمهام عملهم.

ويقول "محمد عبد السميع" من أهالى المنطقة: إن مياه الشرب منقطعة عن المنطقة منذ فترة طويلة، بسبب قيام شركة مياه الشرب بعمل إصلاحات بمحطة مياه ههيا، مما دفع الأهالى إلى شراء مياه الشرب من العربات دون معرفة مصدرها ولكنهم مجبرون على ذلك.

ويضيف "أحمد المسعف" أن الأهالى يقومون منذ فترة طويلة بشراء مياه الشرب، لتأدية الأغراض المنزلية، فضلا عن أن المنطقة تعانى من وجود أعطال بمحول الكهرباء المتواجد بالناحية.

وفى سياق متصل تقدم أهالى منطقة حى المظلوم والسلخانة بمدينة بلبيس، بشكوى إلى شركة مياه الشرب، أكثر من مرة بسبب تلوث مياه الشرب التى تنزل من الصنبور بالمنازل مما يعد خطرا على صحتهم .



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