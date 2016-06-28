أخبار عاجلة

تعرف على موعد الإعلان التاسع لشقق الإسكان الاجتماعي -
مجلس النواب يقر تطبيق حالة الطوارئ على الإعلام والصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي -
مولر: مباراة الأربعاء كبيرة بين فريقين متصدرين دورياتهم -
«كلوب»: تغلبنا على ستوك سيتي بفضل دروس بورنموث -
«لام»: علينا تجنب مرتدات الريال وعدم تكرار سيناريو آخر مباراة -
«فينالدوم»: هدف «فيرمينو» مذهل -
المؤتمر الصحفي لنادي برشلونة قبل مواجهة يوفنتوس في ربع نهائي دوري الابطال -
جديد التحقيقات في التفجير الإرهابي في الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
أول بلاغ رسمي ضد رئيس دولة عربية يتهمه بالاشتراك في تفجيري كنيسة طنطا والإسكندرية وبيان هام من الخارجية المصرية -
عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. أهالى "المهاودة" بالشرقية يشكون تلوث مياه الشرب

Google+ Print
بالصور.. أهالى "المهاودة" بالشرقية يشكون تلوث مياه الشرب بالصور.. أهالى "المهاودة" بالشرقية يشكون تلوث مياه الشرب
يعانى أهالى منطقة المهاودة التابعة لكفر أبو الديب بمحافظة الشرقية، معاناة شديدة، بسبب انقطاع مياه الشرب عن المنطقة منذ 3 أشهر، وقيام الأهالى بشراء مياه الشرب من العربات، وذلك بسبب تقاعس المسئولين عن القيام بمهام عملهم.

ويقول "محمد عبد السميع" من أهالى المنطقة: إن مياه الشرب منقطعة عن المنطقة منذ فترة طويلة، بسبب قيام شركة مياه الشرب بعمل إصلاحات بمحطة مياه ههيا، مما دفع الأهالى إلى شراء مياه الشرب من العربات دون معرفة مصدرها ولكنهم مجبرون على ذلك.

ويضيف "أحمد المسعف" أن الأهالى يقومون منذ فترة طويلة بشراء مياه الشرب، لتأدية الأغراض المنزلية، فضلا عن أن المنطقة تعانى من وجود أعطال بمحول الكهرباء المتواجد بالناحية.

وفى سياق متصل تقدم أهالى منطقة حى المظلوم والسلخانة بمدينة بلبيس، بشكوى إلى شركة مياه الشرب، أكثر من مرة بسبب تلوث مياه الشرب التى تنزل من الصنبور بالمنازل مما يعد خطرا على صحتهم .

أهالى المهاودة بالشرقية يشكون تلوث مياه الشرب (1)

أهالى المهاودة بالشرقية يشكون تلوث مياه الشرب (2)

أهالى المهاودة بالشرقية يشكون تلوث مياه الشرب (3)

أهالى المهاودة بالشرقية يشكون تلوث مياه الشرب (4)

أهالى المهاودة بالشرقية يشكون تلوث مياه الشرب (5)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365