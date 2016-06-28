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بالصور.. زوجة ملك المغرب تستقبل ميشيل أوباما وابنتيها ساشا وماليا بمراكش

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وصلت ميشيل أوبا سيدة أمريكا الأولى إلى مطار مراكش الدولى فى اطار زيارتها للمغرب التى تشمل جولة فى أفريقيا للتوعية بأهمية تعليم الفتيات.

وكان فى استقبال ميشيل أوباما التى اصطحبت خلال الزيارة إبنتيها ساشا وماليا، الأميرة للا سلمى زوجة ملك المغرب ،وعدد من أفراد الأسرة المالكة واعضاء المغربية.

كان مكتب ميشيل أوباما قد اعلن أنها ستسافر إلى أفريقيا مع ابنتيها ساشا وماليا فى محاولة لتشجيع تعليم الفتيات، وستشمل الجولة التى تستمر ستة أيام زيارة كل من المغرب وليبيريا.

وستزور ميشيل أوباما أيضا اسبانيا، وستسلط الجولة الضوء على عمل مبادرة"دعوا الفتيات تتعلم" وهى مبادرة حكومية أمريكية طرحها الرئيس باراك أوباما والسيدة الأولى فى 2015.

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حرس شرف استقبال ميشيل اوباما

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سيدة امريكا الاولى تصل مطار مراكش

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للا سلمى تقدم ميشيل اوباما لمسؤولين مغاربة

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للا سلمى مع ميشيل اوباما

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ميشيل أوباما تصل مراكش

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ميشيل اوباما وابنتيها شاسا وماليا

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جانب من استقبال ميشيل اوباما

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ابتسامة للا سلمى و ميشيل اوباما

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حوار بين للا سلمى مع ميشيل اوباما

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للا سلمى مع ميشيل اوباما

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جانب من استقبال ميشيل اوباما


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مصر 365

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