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بالصور.. القمامة تغرق شوارع الإسكندرية والمحافظة تعجز عن حل الأزمة

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بالصور.. القمامة تغرق شوارع الإسكندرية والمحافظة تعجز عن حل الأزمة بالصور.. القمامة تغرق شوارع الإسكندرية والمحافظة تعجز عن حل الأزمة
مازال تراكم القمامة فى شوارع شرق و غرب الاسكندرية، أزمة تؤرق المواطنين والمارة، وسط عجز المحافظة و المحافظ الحالى المهندس محمد عبد الظاهر، عن حل المشكلة التى تفاقمت بشدة منذ بداية شهر رمضان المبارك.

اشتكى أهالى منطقة المندرة شرق الاسكندرية من تراكم القمامة، لعدة أيام خاصة فى شوارع ابن عقيل، حيث تنتشر القمامة بطول الشارع، و شارع 592 مسار 804 قطاع المندرة و الذى لم يتم رفع القمامة منه لمدة 10 أيام.

فيما شكا المواطنون من تراكم القمامة بحى العجمى غرب الاسكندرية، حيث تتراكم القمامة فى أحد الممرات بالحى أمام مبنى مرور العجمى و الذى يمر عليه المواطنون يوميا وسط أكوام القمامة، و قد تقدم الأهالى بشكوى لحى العجمى الذى قام برفع القمامة مرة واحدة و إهمالها فيما بعد.

من جهة أخرى، تلقت غرفة عمليات محافظة الاسكندرية بلاغات حول وجود حيوانات نافقة بمنطقة "الدوان تاون" و ترعة المحمودية بما يسبب مشاكل بيئية كبرى للأهالى والمواطنين .

من جانبة قال حسن سلام، رئيس غرفة عمليات محافظة الاسكندرية، إن الغرفة أبلغت المسئولين عن البلاغات للتدخل و رفع القمامة من الشوارع، حيث تم إبلاغ مدير قطاع المندرة بشركة نهضة ، كما أبلغت شركة النهضة عن تراكم القمامة بحى العجمى.

و حول مشكلة الحيوانات النافقة، أكد "سلام" أن الغرفة قامت بإبلاغ المسئولين وجار اتحاذ اللازم.
> من جانبة قال المهندس أسامة الخولى، المدير التنفيذى لشركة النهضة المنوط بها رفع القمامة من الشوارع، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تراكم القمامة بالشوارع يعود إلى نقص الإمكانيات المالية، حيث أن قيمة الدين وصل إلى 300 مليون جنيه، موضحا أنه تم عقد لقاء موسع مع سكرتير عام المحافظة لبحث المشكلة و جار عرض الأمر على المحافظ، لاعتماد صرف مبالغ مالية تساهم فى إصلاح معدات الشركة المعطلة، و زيادة عدد الأسطول لرفع كميات القمامة المتراكمة بشوارع الإسكندرية.

القمامة تغرق شوارع الإسكندرية والمحافظة تعجز عن حل الأزمة (1)
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تراكم القمامة بشوارع المندرة شرق الاسكندرية

القمامة تغرق شوارع الإسكندرية والمحافظة تعجز عن حل الأزمة (2)
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تراكم القمامة بشارع ابن عقيل بالمندرة

القمامة تغرق شوارع الإسكندرية والمحافظة تعجز عن حل الأزمة (3)
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تراكم القمامة بحى العجمى

القمامة تغرق شوارع الإسكندرية والمحافظة تعجز عن حل الأزمة (4)
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القمامة تغرق شوارع غرب الاسكندرية

القمامة تغرق شوارع الإسكندرية والمحافظة تعجز عن حل الأزمة (5)
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القمامة تعوق حركة الاهالى و المارة

القمامة تغرق شوارع الإسكندرية والمحافظة تعجز عن حل الأزمة (6)
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القمامة بممر أمام مبنى مرور العجمى

- بالصور.. تلال القمامة تملأ شوارع الإسكندرية منذ بداية رمضان

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