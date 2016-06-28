إزالة 6 هناجر عملاقة ومخبز ضمن تطوير ميدان مسجد الصحابة بشرم الشيخ

استعان مجلس مدينة شرم الشيخ، جنوب سيناء، بعدد من اللوادر فى إزالة 6 هناجر عملاقة تابعة للمجمعات الاستهلاكية ومخبز وعدد من المحلات، بعد الاتفاق مع أصحابها وتعويضهم فى أماكن أخرى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وفى إطار عملية تطوير وتوسعة ميدان مسجد الصحابة بالسوق التجارى القديم.

كان على رأس فريق العمل اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، وفريق من المسئولين التنفيذيين بالمجلس.

و توجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إلى موقع العمل وأشاد بالجهد المبذول وشد من أزر العمال، مطالبا بتكثيف العمل من أجل الانتهاء من هذا المشروع الكبير الذى سيغير المنطقة ويحولها إلى مزار سياحى عالمى ويبرز التحفة المعمارية العظيمة لمسجد الصحابة.



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إزالة هناجر عملاقة أمام مسجد الصحابة



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إزالة بعض المحلات بعد تعويضهم أصحابها



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إزالة مبنى مخبز



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اللودر أثناء إزالة الجمعية الاستهلاكية

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