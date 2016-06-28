حزب مصر بلدى بالعريش يعلن تجهيز كشوف المحليات

أعلنت أمانة حزب مصر بلدى بشمال سيناء، البدء فى إعداد كشوف المحليات لكافة الأقسام على مستوى المحافظه فى الفردى والقوائم.

وقال المهندس عبدالله الحجاوى أمين الحزب بشمال سيناء، أنه سيتم التنسيق مع الأحزاب الأخرى ومع ائتلاف فى حب مصر وبعض الأحزاب، وستقوم أمانة شمال سيناء باختيار القوائم من المتقدمين إلى أمانة شمال سيناء بعد العيد مباشرة.

ويعد حزب مصر بلدى بشمال سيناء هو أول حزب يعلن موقفة من انتخابات المحليات، فيما شهدت دواوين كبار العائلات فى العريش وبئر العبد تحركات مسبقة للتجهيز للمحليات.

وأكدت مصادر أهلية ان انتخابات المحليات فى العريش سيخوضها من لم ينجحوا فى انتخابات مجلس النواب، واعضاء وقيادات سابقة فى الحزب الوطنى المنحل ورجال اعمال، وان تربيطات عائلية سرية بدأت فى العريش وبئر العبد، فيما لم تشهد مناطق الشيخ زويد اى تحركات لخوض انتخابات المحليات.

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